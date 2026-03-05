Nepal acude a las urnas en busca de cambio tras las protestas lideradas por los jóvenes

Por Gopal Sharma

Casi seis meses después de que una ola de protestas juveniles sin precedentes y la muerte de ‌77 personas obligaran al entonces ‌primer ⁠ministro de Nepal a dimitir, la población comenzó a votar el jueves en unas elecciones generales que elegirán un nuevo parlamento en el país del Himalaya.

Situado entre ​China e ⁠India, este ⁠país de 30 millones de habitantes lleva décadas sufriendo inestabilidad política, lo que ha paralizado una economía ​mayoritariamente agraria y ha agravado el desempleo, problemas estructurales agravados por la corrupción rampante.

El malestar, ‌que llevaba mucho tiempo gestándose, estalló en septiembre pasado en ​forma de manifestaciones callejeras, provocadas por la ​prohibición de las redes sociales, que llevaron a miles de personas a las calles y provocaron enfrentamientos y víctimas mortales que obligaron a dimitir al primer ministro K.P. Sharma Oli.

El jueves, los votantes acudieron en masa a escuelas, templos y antiguos patios que se han convertido en colegios electorales en todo el país, y ​algunos desafiaron el frío matutino en la capital, Katmandú, para votar temprano.

La votación comenzó a las 7 de la mañana, hora local (0115 GMT), ⁠y terminará a las 5 de la tarde, y el recuento comenzará poco después, según la comisión electoral del ‌país.

Las autoridades informaron de que se había desplegado a más de 300.000 agentes de seguridad, incluidos militares, para garantizar la tranquilidad de las votaciones en las más de 23.000 mesas electorales repartidas por todo el país.

Oli, que lidera el moderado Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado, UML), vuelve a presentarse a las elecciones, junto con más de 3.400 candidatos de 65 partidos.

Entre ellos se encuentran el partido más ‌antiguo del país, el Congreso Nepalí, liderado por Gagan Thapa, de 49 años, y el Partido Comunista Nepalí, ⁠formado por antiguos insurgentes maoístas que se han incorporado a la política convencional.

Junto con el ‌UML, estos partidos han dominado la política nepalí durante las últimas tres décadas, ⁠aunque el país ha experimentado 32 cambios de Gobierno en los ⁠últimos 35 años.

Sin embargo, el favorito en estas elecciones es el Partido Rastriya Swatantra (RSP), creado hace tres años, que ha presentado como candidato a primer ministro al carismático rapero convertido en político Balendra Shah.

Este antiguo alcalde de Katmandú, capital de Nepal, de 35 años, está atrayendo a grandes multitudes y ‌conectando con legiones de votantes jóvenes que claman ​por un cambio tanto en la calle como en internet, pese a enfrentarse a Oli, de 74 años, en el terreno de este, en la circunscripción de Jhapa, junto a la frontera con India.

