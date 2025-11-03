LA NACION

Nepal. Al menos siete muertos por una avalancha sobre un grupo de alpinistas en Nepal

Nepal. Al menos siete muertos por una avalancha sobre un grupo de alpinistas en Nepal

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Nepal. Al menos siete muertos por una avalancha sobre un grupo de alpinistas en Nepal
Nepal. Al menos siete muertos por una avalancha sobre un grupo de alpinistas en Nepal

MADRID, 3 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Al menos siete personas han muerto a los pies del pico Yalung Ri de Nepal, cinco de ellas extranjeras, por una avalancha que ha afectado al campo base, según un primer balance oficial que advierte también de cuatro posibles desaparecidos por este incidente.

La avalancha se produjo cuando este equipo de alpinistas se preparaban para ascender el Dolma Khang, una montaña cercana de más de 6.300 metros. Un portavoz policial, Gyan Kumar Mahato, ha identificado a las víctimas como tres estadounidenses, un canadiense, un italiano y dos nepalíes. Además, otras cuatro personas han resultado heridas.

Los trabajos de búsqueda y rescate se han paralizado a última hora de la tarde (hora local) y se han visto complicados por el mal tiempo, según el portavoz, citado por el periódico nepalí 'The Katmandu Post'.

LA NACION
Más leídas
  1. Un testigo protegido, chats reveladores y declaraciones claves en el caso Cecilia Strzyzowski
    1

    Se retoma hoy el juicio: un testigo protegido, chats reveladores y declaraciones claves en el caso Cecilia Strzyzowski

  2. River va a la Bombonera hecho trizas y poniendo en riesgo la clasificación a la Libertadores
    2

    River vive un suplicio: va a la Bombonera hecho trizas y poniendo en riesgo la clasificación a la Libertadores

  3. Continúa una campaña nacional por un potente alimento
    3

    Mejora el colesterol: continúa una campaña nacional por un potente alimento

  4. El fenómeno de la “sociedad TikTok”
    4

    El fenómeno de la “sociedad TikTok”

Cargando banners ...