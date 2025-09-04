Nepal bloqueará todas las redes sociales que no estén registradas legalmente

Nepal anunció el jueves que bloqueará en su territorio el funcionamiento de una veintena de redes sociales, entre ellas Facebook, X, LinkedIn y YouTube, que no se registraron ante su administración conforme a la ley.

"Las redes sociales que no estén debidamente registradas serán desactivadas a partir de esta noche", declaró un portavoz del Ministerio de Comunicación y Tecnologías de la Información, Gajendra Kumar Thakur.

"Serán restablecidas en cuanto presenten la solicitud", añadió.

Las 26 plataformas señaladas seguían activas el jueves a primera hora de la tarde en Nepal, constató una periodista de AFP.

La semana pasada el gobierno nepalí había dado a las empresas gestoras de redes sociales un plazo de siete días para registrarse ante sus servicios, designar un representante local y una persona encargada de gestionar los posibles litigios derivados de su uso.

La decisión se tomó en aplicación de un fallo en ese sentido emitido en 2023 por la Corte Suprema, máxima instancia judicial del país.

Pese a varios recordatorios de la administración, numerosas plataformas no cumplieron con esta exigencia, lamentó un responsable del ministerio, Rabindra Prasad Poudel.

"Si una red social quiere operar en Nepal debe obedecer las normas que regulan las actividades ilegales y los contenidos prohibidos", añadió.

Solo cinco de estas plataformas, entre ellas TikTok y Viber, cumplieron a tiempo con las obligaciones impuestas por las autoridades, y otras dos están en proceso de regularización.

