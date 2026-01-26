Nepal detiene a seis personas por un fraude relacionado con el rescate de turistas

Nepal arrestó a seis personas por un fraude de cerca de US$1,69 millones relacionado con el rescate de turistas en helicóptero, informó la policía este lunes.

La policía descubrió pruebas de reclamaciones a aseguradoras por una misma operación de rescate, vuelos chárter presentados falsamente como evacuaciones de emergencia y facturas médicas falsificadas en connivencia con hospitales privados.

Cada año, miles de excursionistas visitan Nepal atraídos por el Himalaya y los rescates de emergencia en helicóptero son parte de la industria turística.

Las detenciones se produjeron tras una investigación de dos meses y medio de la Oficina Central de Investigación, que reveló documentos falsificados y manipulados.

Según un comunicado de la policía, tres empresas reclamaron el pago de seguros por un importe aproximado de US$1,69 millones.

"Se trata de un problema que llevamos mucho tiempo investigando. Seis personas han sido detenidas y las investigaciones continuarán", declaró a AFP el portavoz del organismo, Shiva Kumar Shrestha.