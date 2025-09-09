Nepal levanta prohibición de redes sociales tras protesta en que policía mató a 19 personas

Katmandú, Nepal (AP) — El gobierno de Nepal levantó el martes una prohibición sobre las plataformas de redes sociales, un día después de que la policía mató a 19 personas durante protestas en contra de la medida.

El gobierno de la capital ordenó un toque de queda indefinido y el cierre de escuelas. También se impuso un toque de queda en otras dos ciudades.

Algunas de las plataformas más grandes del mundo, como Facebook, X y YouTube, fueron bloqueadas la semana pasada en la nación Himalaya después de que no cumplieron con un nuevo requisito de registrarse y someterse a la supervisión del gobierno.

Las manifestaciones, en las que participaron decenas de miles de personas, rodearon el edificio del Parlamento en la capital, Katmandú, antes de que la policía abriera fuego contra los manifestantes.

“Alto a la prohibición de redes sociales. Detengan la corrupción, no las redes sociales”, coreaban las multitudes mientras ondeaban banderas nacionales. La manifestación del lunes fue llamada la protesta de la Generación Z, la cual se refiere en términos generales a las personas que nacieron entre 1995 y 2010.

Siete de los fallecidos y decenas de heridos fueron recibidos en el Centro Nacional de Trauma, el principal hospital del país.

“Muchos de ellos se encuentran en estado grave y parecen haber recibido disparos en la cabeza y el pecho”, dijo el doctor Badri Risa. Las familias esperaban noticias de sus familiares mientras la gente hacía fila para donar sangre.

El primer ministro Khadga Prasad Oli anunció en un comunicado la formación de una comisión investigadora que debe presentar un informe en 15 días, además de que se otorgarían compensaciones por la pérdida de vidas, así como tratamiento médico gratuito para los heridos.

El ministro del Interior, Ramesh Lekhak, también renunció tarde el lunes en una reunión de emergencia del gabinete.

El gobierno pretende regular las redes sociales con un proyecto de ley destinado a garantizar que las plataformas estén "adecuadamente gestionadas, sean responsables y rindan cuentas". La propuesta ha sido criticada por quienes la consideran una herramienta de censura y para castigar a los opositores del gobierno que expresan sus protestas en línea.

Unas dos docenas de redes sociales que son ampliamente utilizadas en Nepal recibieron repetidamente avisos para registrar oficialmente sus empresas en la nación del Himalaya.

Ni Google, que es dueño de YouTube, ni Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, respondieron a solicitudes de comentarios de The Associated Press. La plataforma X de Elon Musk tampoco respondió.

La aplicación para compartir videos TikTok, Viber y otras tres plataformas se han registrado y operaban sin interrupción.

El proyecto de ley incluye el requerimiento de que las empresas designen una oficina de enlace o un punto de contacto en el país.

Los grupos defensores de derechos han calificado la medida como un intento por parte del gobierno para restringir la libertad de expresión y los derechos fundamentales.

El país prohibió TikTok en 2023 por perturbar la "armonía social, la buena voluntad y difundir material indecente". La restricción se retiró el año pasado, después de que ejecutivos de TikTok se comprometieron a cumplir con las leyes locales, incluida una prohibición a los sitios pornográficos que fue aprobada en 2018.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.