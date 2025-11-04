Nepal. Mueren dos alpinistas italianos durante su intento de ascenso al pico Panbari de Nepal

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - Las autoridades de Italia han confirmado este martes la muerte de dos alpinistas italianos que estaban desaparecidos desde el 31 de octubre, cuando se perdió el contacto con ellos cuando intentaban ascender al pico Panbari, en Nepal, donde hay también varios desaparecidos. El Ministerio de Exteriores italiano ha señalado en un comunicado que los fallecidos, identificados como Alessandro Caputo y Stefano Farronato, quedaron atrapados por "una intensa nevada" en el Campo 1, a 5.000 metros de altura, antes de agregar que su muerte ha sido confirmada por las autoridades locales. Así, ha resaltado que "otros compatriotas están desaparecidos y la búsqueda está en marcha", al tiempo que ha apuntado que el Consulado italiano en la ciudad india de Calcuta y el cónsul general horario en Katmandú están "supervisando de forma directa la situación, en contacto con las autoridades locales y las familias de los compatriotas". El anuncio ha llegado un día después de la muerte de al menos siete personas, entre ellas cinco extranjeros, a los pies del pico Yalung Ri de Nepal por una avalancha que ha afectado al campo base, un suceso que dejó además cuatro posibles desaparecidos. La avalancha se produjo cuando este equipo de alpinistas se preparaban para ascender el Dolma Khang, una montaña cercana de más de 6.300 metros, según el diario 'The Kathmandu Post'. Un portavoz policial, Gyan Kumar Mahato, identificó a las víctimas como tres estadounidenses, un canadiense, un italiano y dos nepalíes.

