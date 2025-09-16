Nepalíes lloran por los fallecidos en las mortíferas protestas contra la corrupción

Por Gopal Sharma

KATMANDÚ, 16 sep (Reuters) -

Los familiares, entre lágrimas, celebraron el martes los funerales de sus seres queridos en un lugar sagrado hindú de Katmandú, la capital de Nepal, tras su muerte en las protestas contra la corrupción de la semana pasada, que provocaron un cambio de gobierno en la nación himalaya.

Al menos 72 personas murieron en los disturbios y en los actos vandálicos e incendiarios que siguieron a las protestas de la "Generación Z", protagonizadas por jóvenes frustrados por la falta de oportunidades y la percepción de letargo del Gobierno, y más de 2100 resultaron heridas. Miles de familiares y testigos contemplaron cómo el humo y las cenizas cubrían las piras de cuatro incinerados cerca del templo de la capital, siguiendo la tradición hindú.

Se colocó una bandera nacional sobre cada ataúd, mientras la policía les hacía una guardia de honor en señal de respeto.

"Ahora ya no volverá", dijo Rachana Khatiwada, una madre, que sollozaba mientras sostenía un retrato enmarcado de su hijo Rashik, de 18 años, asesinado frente al Parlamento.

"Dijo que no participaría en las protestas, que las observaría desde fuera y que volvería pronto a casa", dijo a Reuters.

Previamente, un camión había recorrido la ciudad en solemne procesión con seis ataúdes y otros cinco colocados en vehículos separados adornados con caléndulas, después de que representantes del hospital los entregaran a sus familiares.

Dos ministros del nuevo Gobierno provisional de Nepal se unieron al convoy. Helicópteros transportaron otros cadáveres a sus ciudades de origen a las afueras de Katmandú.

Bina Maharjan dijo que rezó por el bienestar de su hermano Binod, de 34 años, tras enterarse de la violencia en las protestas a las que asistía, solo para enterarse de su muerte más tarde en una llamada telefónica de unos amigos.

"Le dijimos que no fuera a las protestas", añadió Maharjan. "Pero insistió y fue, solo para que lo mataran".

Dijo que la autopsia demostró que su hermano había sido alcanzado por una bala que le atravesó una mejilla y salió por la otra, mientras que una segunda se le clavó en la garganta.

Binod se había negado incluso a casarse porque siempre había querido "sacrificarse y hacer algo" por el país, añadió. "Acaba de hacerlo".

La expresidenta Sushila Karki, de 73 años, fue nombrada primera ministra de Nepal la semana pasada, con el encargo de celebrar elecciones nacionales el 5 de marzo. Ha elegido a tres ministros con credenciales reformistas para su gabinete provisional. (Información de Gopal Sharma; edición de Clarence Fernandez; editado en español por Patrycja Dobrowolska)