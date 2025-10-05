Nepal/India.- El temporal deja más de 60 muertos en Nepal e India durante el fin de semana

MADRID, 5 Oct. 2025 (Europa Press) -

Más de 60 personas han muerto principalmente en Nepal, pero también en India, debido a las lluvias torrenciales y los consiguientes corrimientos de tierra que han afectado a la zona. En el este de Nepal son 52 los muertos y 53 los heridos, además de 11 desaparecidos, especialmente los municipios de Maijogmai e Ilam, según el último balance de las fuerzas de seguridad.

A los 37 muertos confirmados en Ilam y los ocho muertos confirmados en Maijogmai se suman dos fallecidos en Deumai, tres en Mangsebung y una en el municipio rural de Khapkhukpung, ha confirmado el jefe policial local, Shailendra Thapa, en un comunicado recogido por Nepal News. En Ilam hay constancia de la existencia de cinco de estos once desaparecidos.

Otras dos personas que resultaron heridas en un segundo deslizamiento de tierra en el municipio de Ilam fueron trasladadas a Biratnagar para recibir tratamiento en un helicóptero militar.

Mientras, en India se han contabilizado 20 fallecidos en Daryiling, en el estado de Bengala Occidental, donde los corrimientos de tierra han dejado incomunicadas varias zonas.

El primer ministro indio, Narendra Modi, ha asegurado que siente un "profundo dolor" por estas muertes. "Vamos a dar toda la ayuda posible a los afectados", ha apuntado en su cuenta en X.