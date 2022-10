Neri (CISM): "Aún falta conectar la convicción mayoritaria con la acción urgente"

Jorge Neri, presidente del Congreso Internacional de Sostenibilidad (CISM), que el próximo día 20 celebra en Madrid su cuarta edición, considera que la sociedad va "retrasada en los hechos" en materia de sostenibilidad ya que, si bien cada vez más personas entienden mejor la "catastrófica amenaza que es el cambio climático", todavía "falta conectar la convicción mayoritaria con la acción urgente".

Así lo ha aseverado Neri en unas declaraciones recogidas por Europa Press con motivo de la próxima celebración del congreso, en las que ha aseverado que es "necesario" que particulares, organizaciones, empresas, gobiernos y organismos internacionales "dediquen recursos económicos a las transformaciones materiales que requiere la sostenibilidad".

En ese sentido, ha puesto el foco en empresas y gobiernos advirtiendo de que "hay mucho que invertir y mucho que gastar en soluciones y productos sostenibles". "Es el momento de gastar para regenerar", ha dicho en un llamamiento a que las empresas inviertan en su transformación hacia la emisión de carbono y desechos cero; y a los gobiernos para la promoción con leyes y financiación de soluciones sostenibles.

Abundancia permanente para las personas y la naturaleza

Neri concibe la sostenibilidad como "la capacidad de generar abundancia permanente para las personas y la naturaleza: abundancia de amor, de felicidad, de riqueza, de alimentos, de salud, de naturaleza". Por ello, propone "pasar del egoísmo de la escasez a la abundancia de la sostenibilidad" gracias a la ciencia, la ética y una tecnología respetuosa con los sistemas ecológicos.

Desde su punto de vista, la construcción de un mundo sostenible "no es una utopía sino la esperanza", además de un camino "largo pero indispensable para la supervivencia de la especie humana". Considera que es el momento de "incorporar más personas a la esperanza, a transmitir el conocimiento para que la elevación de la conciencia colectiva nos permita construir un mundo sostenible".

Neri reflexiona sobre cómo la sostenibilidad requiere un cambio de la conciencia colectiva porque la economía verde y circular, la conservación de la biodiversidad y la regeneración de ecosistemas son "propuestas incompletas".

Asimismo, señala que "la ética de la Tierra y la ética humana deben coincidir, no colidir", por lo que hay que acabar con "la sobreexplotación de las riquezas naturales alentada por la codicia" y fomentar una conciencia "más elevada, menos egoísta, más solidaria y con mayor conexión con los otros humanos y con la naturaleza".

Humanizar más la tecnología

Preguntado por si la tecnología puede acelerar el cambio hacia la sostenibilidad, Jorge Neri expone que se han venido desarrollando muchas tecnologías para disminuir las consecuencias de aquel pero no para resolverlo. Así, ha puesto como ejemplo que haya tecnologías para obtener agua potable del mar pero que "no se conciencie para usar el agua de manera racional y no contaminarla".

"Hay que humanizar más la tecnología y desproveerla de tanta codicia, de tantas ofertas de hacerse multimillonarios en minutos. Mientras, la pobreza se está tragando a la humanidad y se perfila como la nueva forma de esclavitud. No es sostenible ni defendible un mundo donde la pobreza avance", ha defendido el abogado.

La oportunidad de europa

El presidente del CISM y editor de Cambio 16 considera que en este momento Europa "tiene una gran oportunidad en sostenibilidad, en el cambio de producir y consumir" debido a que su "arraigo humanista" es una ventaja competitiva.

El IV Congreso Internacional de Sostenibilidad que se celebra el día 20 en la sede de la Comunidad de Madrid reunirá a más de 240 congresistas y ponentes, referentes en innovación, movilidad sostenible o salud y bienestar. Será inaugurado por la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín.

Entre los participantes estarán el director general de Descarbonización y Transición Energética, Fernando Arlandis; la directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, María Neira; y el yogui indio y maestro espiritual Sadhguru.

Europa Press