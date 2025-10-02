Nervios en Anfield: ¿está el Liverpool entrando en crisis?

Después de arrancar el curso con siete triunfos seguidos, aunque sin convencer, el Liverpool ha sembrado muchas dudas con dos derrotas en sus dos últimos partidos, un inicio de incendio que intentará sofocar el sábado en su visita al campeón mundial Chelsea, en la 7ª jornada de la Premier League.

Primera derrota en el campeonato y primer revés en la Champions, ese ha sido el balance de los dos últimos compromisos del equipo, que cayó 2-1 ante el Crystal Palace el pasado fin de semana y que el martes perdió 1-0 en el campo del Galatasaray en la segunda fecha del gran torneo europeo.

Pese a estas contrariedades, el equipo de Anfield es líder con dos puntos de ventaja sobre el segundo, el Arsenal, que también juega el sábado en Londres, en su caso en casa contra su vecino West Ham, que es penúltimo.

"No hay motivos para el pánico", estimó el defensa y capitán Virgil Van Dijk, que considera absurdo hablar de crisis por encadenar dos derrotas.

Entre los hinchas, el malestar viene principalmente porque no perciben sobre el campo los efectos del ambicioso mercato del club, que invirtió 450 millones de libres (US$606 millones) en fichajes, entre ellos dos especialmente onerosos y superiores ampliamente al centenar de millones de dólares, los del sueco Alexander Isak y el alemán Florian Wirtz.

Ese último, llegado desde el Bayer Leverkusen, todavía tiene por estrenar su cuenta de goles y asistencias con los Reds en Premier League o Champions League.

El excapitán de Inglaterra Wayne Rooney incluso puso en duda el beneficio de su fichaje en una valoración en la BBC, estimando que "daña el equilibrio del Liverpool y cómo juega".

También crítico sobre Wirtz es el exdefensa del Liverpool Jamie Carragher.

"Simplemente, no está en su mejor momento", declaró a CBS Sports.

"Es joven y llega a una nueva liga, tiene mucho tiempo por delante, pero ahora creo que hace falta que salga del equipo, que el Liverpool vuelva a lo que fue la temporada pasada para ganar confianza y solidez", valoró.

- Ekitike y poco más -

Isak todavía está corto de forma después de su tira y afloja con el Newcastle para forzar su salida, algo que consiguió en el último día del mercato.

A esos problemas en ataque se suma que Mohamed Salah tampoco está en su momento más inspirado.

El astro egipcio fue incluso suplente de inicio ante el Galatasaray.

Por el momento, el francés Hugo Ekitike es el único de los recién llegados que responde bien, con tres tantos en Premier League, y su ausencia se notó ante el Crystal Palace, frente al que cumplió una suspensión por haber sido expulsado en un duelo de la Copa de la Liga contra el Southampton.

El sábado tendrá enfrente a un Chelsea que sí ganó esta semana en Champions, en su caso 1-0 al Benfica de José Mourinho, pero que en Premier League lleva tres partidos sin ganar, incluyendo dos derrotas en los dos últimos.

Los Blues son octavos, a siete puntos del líder Liverpool, por lo que no pueden permitirse un nuevo traspié.

-- Programa de los partidos de la 7ª jornada de la Premier League y tabla de clasificación:

- Viernes:

(19:00 GMT) Bournemouth - Fulham

- Sábado:

(11:30 GMT) Leeds - Tottenham

(14:00 GMT) Arsenal - West Ham

Manchester United - Sunderland

(16:30 GMT) Chelsea - Liverpool

- Domingo:

(13:00 GMT) Wolverhampton - Brighton

Aston Villa - Burnley

Everton - Crystal Palace

Newcastle - Nottingham

(15:30 GMT) Brentford - Manchester City

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Liverpool 15 6 5 0 1 12 7 5

2. Arsenal 13 6 4 1 1 12 3 9

3. Crystal Palace 12 6 3 3 0 8 3 5

4. Tottenham 11 6 3 2 1 11 4 7

5. Sunderland 11 6 3 2 1 7 4 3

6. Bournemouth 11 6 3 2 1 8 7 1

7. Manchester City 10 6 3 1 2 14 6 8

8. Chelsea 8 6 2 2 2 11 8 3

9. Everton 8 6 2 2 2 7 6 1

10. Brighton 8 6 2 2 2 9 9 0

11. Fulham 8 6 2 2 2 7 8 -1

12. Leeds 8 6 2 2 2 6 9 -3

13. Brentford 7 6 2 1 3 9 11 -2

14. Manchester United 7 6 2 1 3 7 11 -4

15. Newcastle 6 6 1 3 2 4 5 -1

16. Aston Villa 6 6 1 3 2 4 6 -2

17. Nottingham 5 6 1 2 3 5 10 -5

18. Burnley 4 6 1 1 4 6 13 -7

19. West Ham 4 6 1 1 4 6 14 -8

20. Wolverhampton 1 6 0 1 5 4 13 -9

