Nestlé destituye a presidente ejecutivo Freixe tras mantener una relación sentimental con una empleada

Nestlé despidió de forma repentina a su presidente ejecutivo, Laurent Freixe, por no revelar una relación sentimental con una subordinada, informó el lunes el gigante alimentario suizo, en una dramática destitución un año después de que el directivo tomara las riendas de la empresa.

El fabricante de productos como KitKat y Nesquik dijo que había nombrado al veterano Philipp Navratil, que dirigió la unidad de café Nespresso, como sucesor de Freixe con efecto inmediato.

La sorprendente salida representa una amenaza de mayor volatilidad para Nestlé en medio de un entorno de consumo difícil y los conflictos globales por los aranceles comerciales. La empresa anunció en junio que el presidente Paul Bulcke, que llevaba mucho tiempo en el cargo, dimitiría el año que viene.

Nestlé dijo que la salida de Freixe se produce tras una investigación supervisada por Bulcke y el director independiente principal, Pablo Isla, sobre una relación sentimental no revelada con una persona subordinada directa que violó el código de conducta de la firma.

“Era una decisión necesaria”, declaró Bulcke en un comunicado. “Los valores y la gobernanza de Nestlé son sólidos cimientos de nuestra empresa. Agradezco a Laurent sus años de servicio”.

“No vamos a cambiar el rumbo de nuestra estrategia y no perderemos el ritmo en cuanto a rendimiento”, agregó.

Freixe, un veterano de la empresa, asumió el cargo de presidente ejecutivo en septiembre del año pasado, después de que Nestlé destituyó a su predecesor, Mark Schneider.

Navratil comenzó su carrera en Nestlé en 2001 como auditor interno. Tras desempeñar varias funciones comerciales en Centroamérica, fue nombrado director nacional de Nestlé Honduras en 2009.

Asumió el liderazgo del negocio de café y bebidas en México en 2013 y pasó a la unidad estratégica de negocio de Café de Nestlé en 2020.

Se trasladó a Nespresso en julio de 2024, y se unió a la junta ejecutiva de la firma el 1 de enero de este año.

La salida de Freixe es otra reorganización directiva que se produce este año en una empresa global de bienes de consumo y alimentación, entre las que se incluyen Unilever, rival de Nestlé, Diageo y Hershey.

Kohl's despidió al director ejecutivo Ashley Buchanan en mayo, después de que una investigación revelara que había presionado para cerrar acuerdos con un proveedor con el que tenía una relación personal, tras poco más de 100 días en el cargo.

(Reporte de Rhea Rose Abraham en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano y Daniela Desantis)