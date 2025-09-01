Nestlé destituye a su presidente ejecutivo Laurent Freixe tras incumplir su código de conducta

1 sep (Reuters) - Nestlé anunció el lunes la destitución de su presidente ejecutivo, Laurent Freixe, tras una infracción del código de conducta, y el nombramiento de Philipp Navratil como su sucesor.

Nestlé dijo que la salida de Freixe se produce tras una investigación supervisada por el presidente, Paul Bulcke, y el director independiente principal, Pablo Isla, sobre una relación romántica no revelada con una persona subordinada directa que violó el código de conducta empresarial de la firma.

"Era una decisión necesaria", declaró Bulcke en un comunicado. "Los valores y la gobernanza de Nestlé son sólidos cimientos de nuestra empresa. Agradezco a Laurent sus años de servicio".

Freixe, veterano de la empresa, asumió el cargo de presidente ejecutivo en septiembre del año pasado, después de que Nestlé destituyó a su predecesor, Mark Schneider.

Navratil comenzó su carrera en Nestlé en 2001 como auditor interno. Tras desempeñar varias funciones comerciales en Centroamérica, fue nombrado director nacional de Nestlé Honduras en 2009.

Asumió el liderazgo del negocio de café y bebidas en México en 2013 y pasó a la unidad estratégica de negocio de Café de Nestlé en 2020.

Se trasladó a Nespresso en julio de 2024, y se unió a la junta ejecutiva de la firma el 1 de enero de este año.

