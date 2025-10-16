Nestlé prevé eliminar 16.000 puestos de trabajo en dos años

El nuevo director general de Nestlé anunció la eliminación de 16.000 puestos de trabajo durante los próximos dos años al publicar el jueves sus resultados para los primeros nueve meses de 2025.

El gigante alimentario suizo, con fuerte presencia en América Latina, reportó un descenso del 1,9% en sus ventas hasta los 65.900 millones de francos suizos (US$83.000 millones).

“El mundo está cambiando y Nestlé debe adaptarse más rápidamente”, lo que implicará “tomar decisiones difíciles, pero necesarias, para reducir la plantilla”, dijo su jefe Philipp Navratil, quien asumió el mando en septiembre, citado en un comunicado.

Este programa de reducción de personal incluye, en particular, la supresión de 12.000 puestos administrativos en diversas funciones y partes del mundo, “lo que permitirá ahorrar 1000 millones de francos anuales de aquí a finales de 2027”, el doble de la cantidad prevista hasta ahora, detalló la compañía.

A ello se sumarán 4000 empleos en el marco de iniciativas ya en marcha destinadas a acelerar la producción y la cadena de suministro, añade el comunicado.

El conglomerado alimentario, con más de 2000 marcas, entre las que se encuentran el café soluble Nescafé, los caldos Maggi y los chocolates KitKat, vivió un mes de septiembre agitado en su cúpula directiva.

Su anterior director general, el francés Laurent Freixe, fue despedido debido a una "relación amorosa" con una subordinada, y su presidente, el belga Paul Bulcke, anunció su salida de la empresa.

Los analistas financieros esperan que Navratil, que hasta ahora dirigía Nespresso, consiga devolver la estabilidad al grupo, que ha visto cómo su crecimiento se estancó desde la ola de inflación de 2022 y ha enfrentado varias crisis de reputación.

noo/apz/arm/dbh