Nestlé recortará 16.000 empleos en dos años y eleva su meta de ahorro de costos para 2027

MADRID, 16 Oct. 2025 (Europa Press) -

El gigante suizo de la alimentación Nestlé ha anunciado este jueves una reducción de plantilla global que supondrá el recorte de aproximadamente 16.000 empleos durante los próximos dos años, lo que equivale a casi el 6% de su fuerza laboral, elevando también su objetivo de ahorro de costes a 3000 millones de francos suizos (3228 millones de euros) para finales de 2027.

"El mundo está cambiando y Nestlé necesita cambiar más rápido. Esto incluirá tomar decisiones difíciles pero necesarias para reducir la plantilla en los próximos dos años", ha indicado Philipp Navratil, consejero delegado de Nestlé, quien asumió el cargo el pasado mes de septiembre tras el despido de Laurent Freixe por infringir el código de conducta de la empresa.

El ajuste de plantilla global anunciado contempla una reducción de aproximadamente 12.000 profesionales administrativos en diferentes funciones y geografías, lo que generará un ahorro anual de 1000 millones de francos (1076 millones de euros) para finales de 2027, el doble del plan original, mientras que se espera que los costes extraordinarios de reestructuración duplicarán el ahorro anual.

Asimismo, Nestlé prevé acometer una reducción adicional de la plantilla de aproximadamente 4000 personas como parte de las iniciativas de productividad en curso en fabricación y cadena de suministro.

Por otro lado, la compañía ha señalado entre sus prioridades estratégicas para los próximos meses las oportunidades de crecimiento y un enfoque claro en la asignación de capital de forma racional, apoyando las oportunidades más sólidas con una mayor inversión a gran escala, junto con una mayor ambición en innovación y ampliando su enfoque, incluyendo un cambio radical en el conocimiento del consumidor y las capacidades de marketing.

"A medida que Nestlé avanza, seremos rigurosos en nuestro enfoque de asignación de recursos, priorizando las oportunidades y los negocios con mayor potencial de rentabilidad", ha explicado Navratil, añadiendo que la empresa será más audaz al invertir a gran escala e impulsar la innovación para lograr un crecimiento acelerado y la creación de valor.

"Junto con otras medidas, estamos trabajando para reducir sustancialmente nuestros costes y hoy estamos aumentando nuestro objetivo de ahorro a 3000 millones de francos suizos para finales de 2027", ha destacado el ejecutivo, para quien las acciones que se están tomando "asegurarán el futuro de Nestlé" como un líder en la industria y permitirán mejorar el rendimiento general y generar valor para los accionistas.

"Estamos fomentando una cultura que adopta una mentalidad de rendimiento, que no acepta perder cuota de mercado y donde ganar es recompensado", ha apostillado.