Nestlé retira lotes de leche de fórmula infantil en toda Europa por motivos de seguridad alimentaria

Por Alexander Marrow

LONDRES, 6 ene (Reuters) - Nestlé está retirando lotes específicos de sus preparados para lactantes y preparados de continuación SMA, BEBA y NAN en países de toda Europa debido a la posible presencia de una toxina que podría provocar náuseas, vómitos y calambres abdominales.

La retirada generalizada de productos, que comenzó a menor escala en diciembre, es un quebradero de cabeza para el nuevo consejero delegado de Nestlé, Philipp Navratil, que trata de reactivar el crecimiento con una revisión de la cartera de productos de toda la empresa tras un periodo de agitación en la gestión.

A última hora del lunes, el fabricante de Kit Kat y Nescafé dijo que hasta el momento no se habían confirmado enfermedades o síntomas relacionados con ninguno de los productos retirados.

"Tras la detección de un problema de calidad con un ingrediente suministrado por un proveedor líder, Nestlé ha emprendido pruebas de todo el aceite de ácido araquidónico y las mezclas de aceite correspondientes utilizadas en la producción de sus productos de nutrición infantil potencialmente afectados", dijo un portavoz de Nestlé el martes.

Nestlé retiró lotes de sus productos SMA, BEBA y NAN en Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Irlanda, Italia, Suiza y Reino Unido, advirtiendo de la posible presencia de cereulida, una toxina producida por algunas cepas de la bacteria Bacillus cereus.

"La cereulida es muy estable al calor, lo que significa que es poco probable que se desactive o destruya al cocinarla, al utilizar agua hirviendo o al preparar la leche infantil", señaló la Agencia de Normas Alimentarias británica. "Si se consume puede provocar la rápida aparición de los síntomas".

El Ministerio de Sanidad austriaco dijo que la retirada afectaba a más de 800 productos de más de 10 fábricas de Nestlé y que se trataba de la mayor retirada de productos de la historia de la empresa.

Un portavoz de Nestlé no pudo verificar estas cifras.

Nestlé publicó los números de lote de los productos vendidos en varios países que no debían consumirse y dijo que estaba trabajando para minimizar cualquier posible interrupción del suministro.

Dijo que había identificado el riesgo potencial en una de sus fábricas en Países Bajos. (Información de Alexander Marrow y Oliver Hirt; edición de Susan Fenton y Alexander Smith; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)