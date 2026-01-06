Nestlé retira productos de nutrición infantil en 25 países por posible contaminación

Por Alexander Marrow y Oliver Hirt

LONDRES, 6 ene (Reuters) - Nestlé emitió avisos de retiro de algunos lotes de sus productos de nutrición infantil, incluidas las fórmulas SMA, BEBA y NAN, principalmente en Europa, debido a una posible contaminación con una toxina que pueda causar náuseas y vómitos

La firma dijo que el retiro abarcó lotes vendidos en toda Europa, así como en Turquía y Argentina, debido a una posible contaminación con cereulida, una toxina producida por algunas cepas de Bacillus cereus

El retiro, que comenzó en menor escala en diciembre, suma presión sobre el nuevo presidente ejecutivo Philipp Navratil, quien busca revivir el crecimiento mediante una revisión de cartera después de un período de agitación en la administración

Nestlé, que fabrica productos que van desde KitKat hasta Nescafé, dijo el lunes por la noche que no se habían confirmado enfermedades vinculadas con los productos retirados del mercado

Después de detectarse un problema de calidad en un ingrediente de un proveedor importante, Nestlé realizó "pruebas de todo el aceite de ácido araquidónico y las mezclas de aceites correspondientes utilizados en la producción de sus productos de nutrición infantil potencialmente afectados", dijo un portavoz de la compañía

Una vez finalizadas las pruebas, Nestlé retiró del mercado los productos afectados y está activando proveedores alternativos de aceite de ácido araquidónico, incrementando la producción en varias fábricas y acelerando la liberación de productos no afectados desde centros de distribución para mantener el suministro

Los problemas con las fórmulas infantiles pueden ser perjudiciales para las empresas. Reckitt está explorando opciones, incluida su venta, para su negocio Mead Johnson, ya que enfrenta cientos de demandas en Estados Unidos por afirmaciones -que niega- de que su fórmula infantil puede causar una enfermedad intestinal mortal en bebés prematuros

Nestlé, cuyas acciones han caído más del 3% en las últimas dos sesiones, controla casi una cuarta parte del mercado mundial de nutrición infantil, valorado en US$92.200 millones, según SkyQuest Technology Group

Nestlé no publica datos de ventas, pero las fórmulas infantiles forman parte de su división de Nutrición y Ciencias de la Salud, que representó el 16,6% de las ventas totales de 91.400 millones de francos suizos (US$115.400 millones) en 2024

"Es poco probable que la toxina se desactive o destruya mediante la cocción, el uso de agua hirviendo o al preparar leche infantil", dijo la Agencia de Normas Alimentarias de Gran Bretaña

"La cereulida (...) puede causar síntomas de intoxicación alimentaria que pueden aparecer rápidamente e incluir vómitos y calambres estomacales", dijo Jane Rawling, jefa de incidentes de la FSA

(Reporte de Alexander Marrow, edición de David Goodman. Editado en español por Natalia Ramos y Lucila Sigal)