Nestlé y otras firmas advierten que retrasos en legislación UE ponen en peligro bosques en el mundo

Por Virginia Furness

LONDRES, 3 oct (Reuters) - Grandes empresas agroalimentarias como Nestlé, Ferrero y Olam Agri han advertido de que los retrasos de la Unión Europea en su ley contra la deforestación ponen en peligro los bosques de todo el mundo.

El mes pasado, la UE propuso retrasar por segunda vez la puesta en marcha de su ley contra la deforestación, alegando preocupaciones sobre la preparación de los sistemas de tecnología de la información necesarios para respaldar la ley.

El retraso podría posponer un año más la prohibición de importar materias primas como el aceite de palma, vinculado a la destrucción forestal.

La ley se enfrenta a una fuerte oposición de la industria y de socios comerciales de la UE como Estados Unidos y Brasil. La Comisaria de la UE, Jessika Roswall, declaró la semana pasada que el retraso no estaba relacionado con la preocupación de Estados Unidos por la política.

En una carta a Roswall -de la que se envió copia a Reuters-, las empresas, que operan en los sectores del cacao, los productos lácteos, el caucho, la madera y otros sectores agroalimentarios, afirmaron que unas normas claras eran esenciales para la competitividad de la UE y que ya habían estado invirtiendo y preparándose para cumplirlas "de buena fe".

"Seguimos en el buen camino para lograr el pleno cumplimiento de las obligaciones de la EUDR antes del 31 de diciembre de 2025", decía la carta fechada el 2 de octubre. "El retraso propuesto pone en riesgo la preservación de los bosques en todo el mundo, acelerará los impactos del cambio climático y socava la confianza en los compromisos regulatorios de Europa".

En contra del objetivo de la UE de simplificar las normas para las empresas, cualquier cambio en esta fase introduciría incertidumbre, molestaría a los accionistas y supondría el riesgo de que las normas se diluyeran aún más, afirmaron las empresas.

(Reportaje de Virginia Furness; Editado en español por Juana Casas)