Netanyahu abre la puerta a un acuerdo con Siria pero pide una zona tapón desmilitarizada en la frontera

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se ha mostrado este martes abierto a un acuerdo con las autoridades instaladas en Siria tras la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024, si bien ha insistido en que Damasco debe crear "una zona tapón desmilitarizada" en la zona fronteriza para satisfacer las exigencias de seguridad de las autoridades israelíes.

"Lo que esperamos que haga Siria es establecer una zona tapón desmilitarizada desde Damasco hasta la zona de amortiguación, incluidos los alrededores del monte Hermón y su cumbre", ha dicho durante un encuentro con militares heridos durante una incursión perpetrada la semana pasada en territorio sirio.

"Mantenemos (el control de) estos territorios para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Israel, y eso es lo que nos obliga", ha señalado. "Con buena fe y comprendiendo estos principios, también es posible llegar a un acuerdo con los sirios, pero nos mantendremos fieles a nuestros principios en cualquier caso", ha subrayado.

Así, Netanyahu ha insistido en que a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Israel "está decidido a defender sus comunidades y fronteras" y a "evitar el atrincheramiento de terroristas y acciones hostiles".

El primer ministro de Israel ha prometido además que las autoridades trabajarán también para "proteger a los aliados drusos", minoría tanto en Israel como en Siria, y para "garantizar que el Estado de Israel está a salvo de ataques terrestres y otros ataques desde las zonas fronterizas".

Las palabras de Netanyahu han llegado un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, emplazara a Israel a no "interferir" en Siria y a priorizar el diálogo con las nuevas autoridades para que sea "un Estado próspero", una semana después de que murieran al menos trece personas en un ataque de las fuerzas israelíes en suelo sirio.

"Es muy importante que Israel mantenga un diálogo fuerte y sincero con Siria y que no ocurra nada que interfiera en la evolución de Siria para convertirse en un Estado próspero", sostuvo, antes de asegurar que está "muy satisfecho" por los "resultados" de Siria como país, por su "trabajo duro y determinación".

Israel ha multiplicado sus incursiones militares en territorio sirio tras la huida del país del presidente Bashar al Assad tras la ofensiva de las milicias lideradas por Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo líder, Ahmed al Shara --conocido anteriormente como 'Abú Mohamed al Golani' e incluido hasta entonces por Estados Unidos en su lista de terroristas--, es ahora el presidente de transición del país.

Los carros de combate israelíes irrumpieron a través de la Línea Alfa que delimitaba el territorio ocupado por Israel del resto de territorio sirio el 7 de diciembre, apenas unas horas después de la caída de Al Assad y penetraron en la zona desmilitarizada que patrulla la Fuerza de Naciones Unidas de Observación de la Separación (UNDOF) y en algunos casos incluso más allá, hasta situarse cerca de la capital siria, Damasco.