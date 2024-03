WASHINGTON (AP) — El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu accedió el lunes a enviar a un equipo de funcionarios israelíes a Washington para conversar con funcionarios estadounidenses sobre una posible operación militar en Rafah, y ambas partes intentan “dejarle claro a la otra cuál es su punto de vista”, dijo el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

El acuerdo para sostener conversaciones acerca de la ciudad sureña de Rafah se alcanzó luego de que el presidente Joe Biden y Netanyahu hablaron el lunes, en su primera interacción en más de un mes, a medida que crece el distanciamiento entre ambos aliados por la crisis alimentaria en Gaza y la conducta de Israel durante la guerra, según la Casa Blanca. Sullivan dijo que el diálogo se llevará a cabo en los próximos días, y se prevé que en él participen expertos militares, de inteligencia y en cuestiones humanitarias.

La Casa Blanca se ha mostrado escéptica del plan de Netanyahu para efectuar una operación militar en Rafah, donde aproximadamente 1,5 millones de palestinos desplazados se han refugiado, mientras Israel intenta acabar con Hamás tras el letal ataque efectuado por dicha milicia palestina el 7 de octubre.

Sullivan indicó que, en la llamada, Biden volvió a exhortar a Netanyahu a que no lleve a cabo un operativo en Rafah. En las próximas conversaciones, dijo que funcionarios estadounidenses presentarán “un enfoque alterno en el que se atacarían elementos cruciales de Hamás en Rafah y se brindaría seguridad a la frontera entre Egipto y Gaza sin una invasión terrestre de gran envergadura”.

“El presidente ha rechazado, y hoy volvió a hacerlo, el sofisma de que plantear cuestionamientos acerca de Rafah es lo mismo que plantear cuestionamientos acerca de derrotar a Hamás”, declaró Sullivan. “Esos son disparates. Nuestra posición es que a Hamás no debería permitírsele un lugar seguro en Rafah ni en ninguna otra parte, pero una operación terrestre de gran envergadura allí sería un error. Llevaría a más muertes de civiles inocentes, agravaría la ya de por sí terrible crisis humanitaria, profundizaría la anarquía en Gaza y aislaría aún más a Israel a nivel internacional”.

La llamada telefónica se efectuó después de que los republicanos en Washington y funcionarios israelíes expresaron rápidamente su indignación luego de que el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, criticara acremente el manejo que ha hecho Netanyahu de la guerra en Gaza y exhortara a Israel a convocar a elecciones. Acusaron al líder demócrata de infringir la norma no escrita de no interferir en la política electoral de un aliado cercano.

Biden no ha respaldado la petición de Schumer para que se convoque a elecciones, pero dijo que pensaba que él pronunció un “buen discurso” que reflejó las preocupaciones de muchos estadounidenses. Netanyahu planteó su preocupación por la exhortación de Schumer a convocar a comicios, indicó Sullivan.

Funcionarios del gobierno de Biden han advertido que no respaldarían un operativo en Rafah si los israelíes no presentan un plan creíble para garantizar la seguridad de los civiles palestinos inocentes. Israel aún no presenta un plan así, según funcionarios de la Casa Blanca.

En un comunicado después de la llamada, Netanyahu no mencionó las tensiones.

“Hablamos sobre los acontecimientos más recientes en la guerra, incluido el compromiso de Israel de lograr todos los objetivos de la guerra: Eliminar a Hamás, liberar a todos nuestros rehenes y garantizar que Gaza nunca más represente una amenaza para Israel, y a la vez proporcionar la asistencia humanitaria necesaria que ayudará a lograr esas metas”, afirmó Netanyahu.

___

Frankel reportó desde Jerusalén. Los periodistas de la AP Chris Megerian y Sagar Meghani contribuyeron a este despacho.