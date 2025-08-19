Netanyahu acusa a Macron de alimentar el antisemitismo por el reconocimiento del Estado palestino

MADRID, 19 Ago. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha acusado en una carta al presidente francés, Emmanuel Macron, de "alimentar el odio antisemita" por reconocer el Estado de Palestina, unas palabras que han causado malestar en París, que ha instado al Gobierno de Israel a no instrumentalizar un tema tan serio como es el antisemitismo.

Netanyahu ha enviado una carta al presidente francés en la que critica sus recientes declaraciones contra Israel por la situación en la Franja de Gaza y en la que lanza una advertencia sobre el "alarmante" aumento del antisemitismo en el país europeo, así como por la falta de medidas "decisivas" por parte del Gobierno para abordar dicha problemática.

Asimismo, en la misiva asegura que el anuncio de Macron sobre el reconocimiento del Estado de Palestina "alimenta el fuego antisemita", "premia" al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), refuerza la posición de la milicia para no facilitar la liberación de los rehenes en el enclave y fomenta el odio a los judíos en las calles francesas.

En respuesta, el Elíseo ha indicado en un comunicado que el análisis realizado por Israel sobre que el reconocimiento de Palestina explica el aumento del antisemitismo en Francia es "erróneo" y "abyecto", por lo que esto "no quedará sin respuesta".

"La violencia contra la comunidad judía es inadmisible. Por eso, más allá de las condenas, el jefe del Estado ha pedido sistemáticamente a todos sus gobiernos desde 2017 --y aún más después de los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023-- la mayor firmeza contra los autores de actos antisemitas", ha señalado.

Asimismo, ha recordado que el presidente francés decidió el pasado mes de julio celebrar anualmente el aniversario de la revocación de la condena por traición impuesta al militar Alfred Dreyfus en el caso más conocido de procesamiento antisemita.

El Elíseo ha resaltado también que el antisemitismo requiere de "seriedad" y "responsabilidad", no de "manipulaciones". "De conformidad con el protocolo vigente, el Presidente de la República responderá al primer ministro israelí por correo", ha zanjado.

Más pronto, el viceministro de asuntos europeos, Benjamin Haddad, ha afirmado en una entrevista con la cadena BFM TV que Francia "no tiene lecciones que aprender en la lucha contra el antisemitismo", ya que el Gobierno ha estado siempre "extremadamente movilizado" con este tema.

"Creo que en un tema serio: el Gobierno y el presidente de la República siempre han sido absolutamente firmes", ha zanjado.

"Quiero decir con toda claridad y firmeza que este problema del antisemitismo, que está envenenando nuestras sociedades europeas y del que hemos visto un aumento desde los ataques de Hamás del 7 de octubre, no puede ser instrumentalizado", ha agregado.

Macron anunció a finales de agosto que Francia reconocerá el Estado de Palestina en la Asamblea General de Naciones Unidas prevista para septiembre debido a su "compromiso histórico con una paz justa y duradera en Oriente Próximo".

El presidente francés tenía pensado reconocer el Estado de Palestina durante la cumbre internacional copatrocinada por París y Riad que iba a celebrarse a mediados de junio en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, si bien el evento se suspendió por el cruce de ataques entre Israel e Irán.