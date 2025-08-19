Netanyahu acusa a Macron de "alimentar el fuego antisemita"

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu acusó al presidente francés Emmanuel Macron "de alimentar el fuego antisemita" al llamar al reconocimiento internacional del Estado de Palestina, según una carta oficial dirigida al jefe de Estado francés.

"Lo llamo a reemplazar la debilidad por la acción, la calma por la voluntad, y hacerlo en una fecha clara: el nuevo año judío, el 23 de septiembre de 2025", agrega la carta firmada por Netanyahu, con fecha de 17 de agosto, y transmitida a AFP el martes.

"Estoy preocupado por el incremento alarmante del antisemitismo en Francia y la falta de acciones decisivas de su gobierno para hacerle frente. En los últimos años, el antisemitismo ha devastado las ciudades francesas", escribió Netanyahu.

"Desde sus declaraciones públicas atacando a Israel y señalando el reconocimiento de un Estado palestino, ha aumentado" el antisemitismo, afirma.

"Tras el salvaje ataque de Hamas contra el pueblo israelí el 7 de octubre de 2023, extremistas pro-Hamas y radicales de izquierda lanzaron una campaña de intimidación, vandalismo y violencia contra los judíos a través de Europa", una campaña que "se intensificó en Francia" bajo el mandato de Macron, señala el primer ministro israelí.

"Su llamado a un Estado palestino alimenta ese fuego antisemita. (...) Recompensa el terror de Hamas, refuerza el rechazo de Hamas a liberar los rehenes, anima a quienes amenazan a los judíos franceses y favorece el odio de los judíos que merodea ahora por sus calles", acusa Netanyahu.

El presidente Macron anunció a fines de mayo que Francia reconocerá en septiembre el Estado de Palestina, con motivo de la 80ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas.