Netanyahu acusa de "antisemitismo" a un periodista israelí que tildó de "criminal de guerra" a un militar

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha acusado este jueves de "antisemitismo" al periodista israelí Gideon Levy por publicar una columna de opinión en la que tildaba de "criminal de guerra" al general Avi Bluth, que afirmó que la localidad cisjordana de Al Mughayir debía "pagar un alto precio" tras un tiroteo.

El mandatario, que ha rechazado las acusaciones contra Bluth y contra los colonos israelíes, ha señalado que se trata de "palabras antisemitas características de los enemigos de Israel en todo el mundo", según un comunicado en el que se ha referido a Cisjordania por su nombre bíblico.

"Quiero expresar todo mi apoyo al general Bluth y a los soldados del Ejército que operan cada día para erradicar el terrorismo en Cisjordania. Lo hacen con determinación y con moralidad, y les mandamos un saludo", recoge el texto.

El jefe de las fuerzas israelíes, Eyal Zamir, también ha defendido a Bluth tan solo horas después de que el diario 'Haaretz' publicara el artículo de opinión en cuestión, en el que se describe a general como "general de sangre" y "uberkommandant", un término que hace referencia a un cargo militar de la Alemania nazi.

Las críticas salieron a la luz después de que los militares israelíes arrasaran decenas de hectáreas de olivos en la localidad palestina tras imponer tres días de toque de queda. El periodista israelí ha acusado a Bluth de "apoyar el castigo colectivo" de la población por los actos de un solo residente, que habría disparado a un colono.

Por su parte, el ministro de Defensa del país, Israel Katz, ha rechazado estos "ataques despreciables del 'Haaretz' contra el general en relación con las actividades del Ejército en Cisjordania", donde hacen frente al "terrorismo palestino".

Así, ha mostrado su apoyo a Bluth y a aquellos que "actúan con decisión para proteger a los colonos judíos y garantizar la seguridad del Estado de Israel de acuerdo a la política estatal", ha manifestado, según un comunicado.

"El Ejército es la barrera protectora del pueblo judío y ningún factor puede desafiar su legitimidad", ha añadido.

GOBIERNO PIDE ROMPER LAZOS CON EL PERIÓDICO

El ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, ha instado al Ejército a "reducir cualquier lazo con el periódico" después del editorial, y ha calificado también al 'Haaretz' de "publicación antisemita". "Sigue mostrando una postura antisionista que incita actos contra las fuerzas de seguridad", ha aseverado.

Karhi ha afirmado que el Ejército "no debería tener que lidiar con estas situaciones" y ha instado a Katz y a Zamir a cortar "todo vínculo" con el diario israelí. "No puede ser que leamos la opinión de unos 'haters' en el periódico", ha manifestado.

En este sentido, ha puesto en marcha una serie de medidas encaminadas a acabar con cualquier publicidad o suscripción estatal.