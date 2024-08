Netanyahu admite ante familiares de los rehenes que no está seguro de que se logre un acuerdo con Hamás

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha reconocido este martes durante un encuentro con familiares de los rehenes que no está seguro de que se alcance un acuerdo con Hamás, según han contado algunas de estas personas.

Los familiares que se han reunido con Netanyahu forman parte de un grupo partidario de insistir en la vía militar para recuperar a sus seres queridos, en contraposición con aquellos que defienden una salida diplomática.

Zvika Mor, que tiene a su hijo Eitan bajo cautiverio, ha asegurado que tras verse con Netanyahu tiene la sensación de que no "habrá un acuerdo", tal y como el mismo primer ministro ha dejado entrever, informa 'The Times of Israel'.

El encuentro ha tenido lugar el mismo día en el que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han confirmado haber encontrado los cadáveres de seis rehenes que fueron tomados por Hamás el 7 de octubre durante una operación nocturna en Jan Yunis. Las víctimas habrían fallecido entre junio y julio de este año.

En las últimas horas, Hamás ha rechazado la última propuesta presentada por Estados Unidos considerar que se trata de una nueva modificación del acuerdo que ya había sido alcanzado el 2 de julio a fin de satisfacer la presiones de Israel.

Alrededor de unas 105 personas aproximadamente continúan bajo cautiverio de Hamás y otros grupos armados desde el pasado 7 de octubre, incluidos los cuerpos sin vida de otras 34. En noviembre de 2023 tras una breve tregua se canjeó a otros 105 rehenes a cambio de decenas de prisioneros palestinos.

Europa Press