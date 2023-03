Netanyahu advierte de que los objetores militares "amenazan los fundamentos de la existencia" de Israel

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este lunes que los recientes anuncios de reservistas de no presentarse a las prácticas en protesta por la polémica reforma judicial suponen una amenaza para la "existencia" del propio Estado de Israel.

"La objeci√≥n no tiene cabida", ha afirmado Netanyahu en rueda de prensa desde una comisar√≠a en Beit Horon, un asentamiento jud√≠o en Cisjordania. "Cuando est√°s en el campo de batalla y miras a izquierda o derecha no te fijas en la opini√≥n pol√≠tica de tus compa√Īeros", ha indicado, seg√ļn recoge el diario 'The Times of Israel'.

"Este es el fundamento más importante de nuestra existencia en nuestra tierra. La objeción amenaza los fundamentos de nuestra existencia", ha subrayado. "En la sociedad tiene cabida la protesta, las opiniones diferentes, pero no tiene cabida la objeción", ha apuntado.

Netanyahu ha comparecido ante la prensa acompa√Īado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y el presidente de la Knesset, Amir Ohana.

Los propios reservistas objetores han respondido a las acusaciones. "No nos mientas y nos hables de cohesión mientras lideras un golpe de Estado violento y dictatorial. No nos llames insubordinados y no nos llames amenaza existencial", recoge el diario 'Yedioth Aharonoth'. "No vamos a presentarnos voluntarios para servir bajo una dictadura", han remachado.

La polémica ha surgido después de que de 37 de los 40 pilotos reservistas del Escuadrón 69 de la Fuerza Aérea israelí anunciaran su negativa a realizar los entrenamientos que comienzan el próximo miércoles en protesta por la polémica reforma judicial.

Ben-Gvir ha advertido de que "se puede protestar el jueves, pero no vamos a tolerar la anarquía". "Lucharemos por vuestro derecho a protestar, vuestro derecho a gritar, pero no vamos a tolerar provocaciones, sedición o perjuicios al Estado de Israel", ha remachado.

Mientras, este lunes se ha dado a conocer una carta dirigida a Netanyahu de los diez militares vivos que han ocupado el cargo de jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas en la que expresan su preocupación por la objeción anunciada por los pilotos y piden al primer ministro paralizar la tramitación de la reforma judicial para "lograr una solución a esta peligrosa situación".

Europa Press