Netanyahu afirma que el ataque a ráfah fue un error trágico que será investigado

JERUSALÉN, 27 mayo (Reuters) - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el lunes que un ataque aéreo en la zona de Ráfah, en el sur de la Franja de Gaza, en el que murieron decenas de palestinos, no pretendía causar víctimas civiles y será investigado.

"En Ráfah ya hemos evacuado a cerca de un millón de residentes no combatientes y, a pesar de nuestro máximo esfuerzo por no dañar a los no combatientes, algo salió trágicamente mal, por desgracia", dijo en un discurso en el Parlamento que fue interrumpido por los gritos de los legisladores de la oposición.

"Estamos investigando el incidente y llegaremos a conclusiones, porque ésta es nuestra política", agregó.

(Reporte de Lianne Back; escrito por James Mackenzie; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters