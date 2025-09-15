Netanyahu afirma que Estados Unidos e Israel siguen unidos

JERUSALÉN, 15 sep (Reuters) -

Israel y Estados Unidos seguirán actuando juntos para proteger a ambos países, dijo el lunes el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una rueda de prensa conjunta con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

La visita de Rubio a Israel se produce en medio de tensiones con otros aliados de Estados Unidos en Oriente Próximo por el ataque de Israel contra dirigentes de Hamás en Qatar y la expansión de los asentamientos en el territorio ocupado de Cisjordania.

"La visita de Rubio es un claro mensaje de que Estados Unidos está con Israel frente al terror", dijo Netanyahu. (Información de Simon Lewis y Steven Scheer; redacción de Nayera Abdallah; edición de Bernadette Baum; editado en español por Patrycja Dobrowolska)