Netanyahu afirma que israel eliminará a las brigadas de hamás, incluso en rafah

JERUSALÉN, 9 abr (Reuters) - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el martes que su país completará la eliminación de las brigadas de Hamás incluso en la ciudad meridional de Rafah, en Gaza, y nada lo impedirá.

"No hay fuerza en el mundo que nos lo impida. Hay muchas fuerzas que lo intentan, pero no servirá de nada. Este enemigo no volverá a hacer lo que hizo", afirmó Netanyahu.

(Reporte de Ari Rabinovitch; editado en español por Carlos Serrano)