Netanyahu afirma que Israel lanzó “153 toneladas de bombas” sobre la Franja de Gaza el domingo

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el lunes que Israel llegó a lanzar "153 toneladas de bombas" sobre la Franja de Gaza el domingo, en respuesta a lo que el ejército denunció como ataques de Hamás en violación del alto el fuego.

"Ayer lanzamos 153 toneladas de bombas sobre diferentes partes de la Franja de Gaza después de que dos de nuestros soldados fueran asesinados por Hamás", declaró Netanyahu en la Knéset, el parlamento israelí, que inauguró una nueva sesión el lunes.

El ejército, que anunció el domingo la muerte en combate de dos soldados en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, llevó a cabo bombardeos en todo este territorio palestino, antes de anunciar el domingo por la noche la reanudación de la aplicación del alto el fuego. Hamás negó cualquier implicación y reafirmó su compromiso con el acuerdo en vigor desde el 10 de octubre.

glp/crb/al/cab/pb/mb