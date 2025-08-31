Netanyahu afirma que Israel lanzó un ataque contra el portavoz del brazo armado de Hamás

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este domingo que Israel lanzó un ataque contra Abu Obeida, el portavoz de las Brigadas Ezedin al Qasam, el brazo armado de Hamás.

"Atacamos al portavoz de Hamás, el portavoz de esta organización criminal y asesina, Abu Obeida. Espero que ya no esté entre nosotros, pero veo que no hay nadie del lado de Hamás que pueda aclarar este asunto", declaró Netanyahu en una reunión gubernamental, cuyo contenido se hizo público.

Obeida ha aparecido durante años habitualmente en los mensajes en vídeo de los milicianos palestinos, en uniforme de combate y con el rostro cubierto por una kufiya tradicional palestina roja.

La alta dirección de Hamás ha sido diezmada por Israel durante los casi 23 meses de guerra en Gaza e Israel ha prometido aniquilar a los cuadros restantes, tras el ataque a suelo israelí del 7 de octubre de 2023.

Israel ya mató al jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh; al líder de su brazo armado, Mohamed Deif, y al líder de Hamás y presunto responsable del ataque de octubre de 2023, Yahya Sinwar, además de otros comandantes y figuras políticas.

El domingo, poco antes del anuncio de Netanyahu, Hamás confirmó la muerte del presunto líder del grupo en Gaza, Mohamed Sinwar, hermano de Yahya Sinwar. Israel anunció hace más de tres meses que lo había matado en un bombardeo.

Los golpes han debilitado considerablemente al movimiento islamista.

El ataque de Hamás a Israel en 2023 dejó 1219 personas muertas, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en cifras israelíes.

De las 251 personas secuestradas ese día por Hamás, 47 siguen cautivas en Gaza, de las cuales 20 están vivas y 27 habrían fallecido, según el ejército israelí.

En Gaza, las represalias israelíes han matado a 63.459 personas, en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud del territorio palestino -gobernado por Hamás-, considerados fiables por la ONU.

