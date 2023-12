El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este domingo que el país "hace frente a monstruos" y ha hablado de "batalla de la civilización contra la barbarie", en referencia a la ofensiva militar lanzada por el Ejército israelí contra la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Netanyahu ha indicado en un mensaje a los "amigos cristianos en el mundo" con motivo de la Navidad que estas "son unas fechas que deberían ser de buena voluntad entre todos los hombres y paz en la tierra". "No tenemos paz en la tierra, no en nuestra zona, y ciertamente no vemos buena voluntad entre todos los hombres", ha destacado.

"Estamos haciendo frente a monstruos, monstruos que asesinaron a niños en frente de sus padres y a padres enfrente de sus niños, que violaron y decapitaron a mujeres, que quemaron vivos a niños y secuestraron a bebés", ha manifestado, en referencia a acciones de las que acusa a Hamás durante los citados ataques del 7 de octubre.

Así, ha manifestado que "esta es una batalla no sólo de Israel contra estos bárbaros, sino de la civilización contra la barbarie". "Quiero garantizar que, mientras estamos juntos, ganaremos esta guerra y garantizaremos nuestros valores comunes y nuestro futuro común", ha remachado.

El Ejército de Israel lanzó una ofensiva contra el enclave palestino tras los ataques de Hamás, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Las autoridades gazatíes, controladas por el grupo islamista, han cifrado en más de 20.400 los palestinos muertos, a los que se suman más de 280 muertos a manos del Ejército israelí y por ataques de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.