Netanyahu afirma que la guerra entre EEUU e Israel contra Irán "no durará años"

3 mar (Reuters) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que esperaba que la guerra contra Irán "no durara años", a medida que el conflicto se ampliaba con los ataques de Israel contra objetivos de Hezbolá en Líbano, y los ataques de ‌Teherán contra los Estados del golfo Pérsico que albergan ‌bases estadounidenses.

El ⁠presidente estadounidense, Donald Trump, inicialmente pronosticó que la guerra duraría entre cuatro y cinco semanas, pero desde entonces ha tratado de justificar una guerra amplia y de duración indefinida contra Irán.

Netanyahu rechazó la idea de que el conflicto duraría años, como guerras anteriores en la región.

"Dije que podría ser rápida ​y decisiva. Puede ⁠que lleve algún tiempo, pero ⁠no va a durar años. No es una guerra interminable", dijo Netanyahu el lunes en el programa "Hannity" de Fox News.

El martes, en el cuarto día del conflicto, ​las explosiones sacudieron edificios en todo Tel Aviv mientras las defensas aéreas interceptaban los misiles iraníes.

Israel atacó el complejo que alberga la cadena estatal iraní IRIB en Teherán ‌y atacó a milicianos de Hezbolá, aliado de Irán, en localidades de Líbano.

A primera hora del ​martes, dos drones, aparentemente procedentes de Irán, atacaron la embajada estadounidense en Riad, causando ​daños menores y provocando un incendio, y al menos otros ocho drones fueron interceptados antes de llegar a la ciudad, según informó el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) dijo el martes que sus fuerzas navales habían destruido el edificio principal de mando y el cuartel general de una base aérea estadounidense en Baréin en lo que describió como la decimocuarta oleada de la "Operación Promesa de la Verdad 4".

El CGRI dijo en un comunicado que había lanzado un ataque a gran escala con drones y misiles contra la base en ​la zona de a primera hora de la mañana, con 20 drones y tres misiles que alcanzaron sus objetivos previstos.

El Departamento de Estado de EEUU y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió ⁠el lunes que "los golpes más duros aún están por llegar por parte del ejército estadounidense" en la ofensiva contra Irán.

Cuando se le preguntó cuánto tiempo esperaba que EEUU estuviera involucrado en Irán, Rubio respondió a los periodistas que ‌no lo sabía y que no descartaba la posibilidad de que Trump desplegara soldados estadounidenses para librar una guerra terrestre en Oriente Medio.

"Creemos que los objetivos que nos hemos fijado para esta misión, la destrucción de su capacidad en materia de misiles balísticos, tanto de lanzamiento como de fabricación, pueden alcanzarse sin fuerzas terrestres", dijo Rubio.

"En este momento no estamos preparados para desplegar fuerzas terrestres. Pero, obviamente, el presidente tiene esas opciones y no va a descartar nada".

La guerra aérea de Estados Unidos e Israel contra Irán comenzó con los ataques contra Teherán el sábado, en los que murió el líder supremo iraní, Alí Jamenei. La represalia de Irán y su aliado Hezbolá ha arrastrado a toda la región del golfo Pérsico al conflicto, causando la ‌muerte de cientos de civiles en Irán, Israel y Líbano.

El ejército estadounidense dijo haber atacado más de 1.250 objetivos en Irán y destruido 11 barcos iraníes. Hasta ahora han muerto seis ⁠militares estadounidenses, todos ellos en los ataques de represalia de Irán contra Kuwait durante el fin de semana.

Kuwait derribó por error tres aviones de combate estadounidenses F-15E durante un ‌ataque iraní, según informó el Mando Central de EEUU. Los seis tripulantes se eyectaron y fueron rescatados sanos y salvos.

El conflicto ha sumido en ⁠el caos al transporte aéreo mundial y ha paralizado el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, por donde circula una ⁠quinta parte del comercio mundial de petróleo que bordea la costa iraní, lo que ha provocado una subida de precios.

Los principales centros de transporte del golfo Pérsico, incluido el aeropuerto internacional más transitado del mundo, Dubái, que suele gestionar más de 1.000 vuelos al día, permanecieron cerrados por cuarto día consecutivo debido al conflicto. Esto ha dejado a decenas de miles de pasajeros varados, mientras la aviación se enfrenta a su mayor prueba desde la pandemia de COVID-19.

Las acciones de las aerolíneas asiáticas ampliaban sus pérdidas el martes, con las compañías aéreas ‌vigilando de cerca las subidas del precio del combustible y muchas de ellas registrando un ​aumento de las reservas, ya que los pasajeros están dejando de lado las aerolíneas de Oriente Medio.

Las tarifas mundiales de transporte de petróleo y gas se dispararon, y los costes de los superpetroleros en Oriente Medio alcanzaron máximos históricos, después de que Teherán atacara a los barcos que pasaban por el estrecho de Ormuz, según datos de transporte marítimo y fuentes del sector el martes.

(Información de Jonathan Allen en Nueva York, Kanishka Singh e Ismail Shakil ‌en Washington, Enas Alashray en El Cairo; redacción de Jonathan Allen y Michael Perry; edición de Caitlin Webber y Stephen Coates; edición en español de María Bayarri Cárdenas)