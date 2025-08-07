LA NACION

Netanyahu afirma que quiere controlar toda Gaza

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Netanyahu afirma que quiere controlar toda Gaza
Netanyahu afirma que quiere controlar toda GazaMaya Alleruzzo - AP

WASHINGTON, 7 ago (Reuters) - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el jueves que Israel tiene la intención de tomar el control militar de toda Gaza y que finalmente la entregará a fuerzas armadas que la gobiernen adecuadamente.

"Tenemos la intención de hacerlo", dijo Netanyahu en una entrevista con Fox News cuando se le preguntó si Israel tomaría el control de toda la franja de 26 millas.

"No queremos quedárnosla. Queremos tener un perímetro de seguridad. No queremos gobernarla. No queremos estar allí como un órgano de gobierno", añadió. (Reporte de Doina Chiacu; Editado en español por Natalia Ramos)

LA NACION
Más leídas
  1. La excanciller Diana Mondino reapareció en público y dejó una importante definición
    1

    “No es un partido de fútbol”: la excanciller Diana Mondino reapareció en público y dejó una importante definición

  2. Batalla campal y descontrol en un recital de Damas Gratis en Colombia: al menos un muerto
    2

    Batalla campal y descontrol en un recital de Damas Gratis en Colombia: al menos un muerto

  3. La oposición rechazó en Diputados media docena de decretos desregulatorios de Sturzenegger
    3

    Noche negra para el Gobierno: la oposición rechazó en Diputados media docena de decretos desregulatorios de Sturzenegger

  4. Dos futbolistas de la selección argentina, entre los 30 nominados al Balón de Oro al mejor jugador de la temporada
    4

    Balón de Oro: Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, entre los candidatos a mejor jugador de la temporada

Cargando banners ...