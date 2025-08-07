Netanyahu afirma que quiere controlar toda Gaza
LA NACION
WASHINGTON, 7 ago (Reuters) - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el jueves que Israel tiene la intención de tomar el control militar de toda Gaza y que finalmente la entregará a fuerzas armadas que la gobiernen adecuadamente.
"Tenemos la intención de hacerlo", dijo Netanyahu en una entrevista con Fox News cuando se le preguntó si Israel tomaría el control de toda la franja de 26 millas.
"No queremos quedárnosla. Queremos tener un perímetro de seguridad. No queremos gobernarla. No queremos estar allí como un órgano de gobierno", añadió. (Reporte de Doina Chiacu; Editado en español por Natalia Ramos)
