Netanyahu afirma que si se eliminara a los dirigentes de Hamas, terminaría la guerra en Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este sábado que si los líderes de Hamás fuesen eliminados la guerra en Gaza terminaría y los acusó de torpedear los intentos de pactar un alto el fuego.

"A los jefes terroristas de Hamás que viven en Catar no les preocupa la gente en Gaza. Bloquearon todos los intentos de cese el fuego para prolongar la guerra indefinidamente", señaló el mandatario en la red social X.

"Deshacerse de ellos eliminaría el principal obstáculo para liberar a todos nuestros rehenes y terminar la guerra", agregó.

La guerra en la Franja de Gaza se desencadenó por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel, que causó la muerte de 1219 israelíes, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales.

En su ataque, los islamistas capturaron a 251 personas, de las que 49 siguen cautivas en Gaza. De estas, 27 habrían muerto, según el ejército israelí.

La ofensiva de represalia israelí en Gaza ha matado a más de 64.750 palestinos, mayoritariamente civiles, según datos del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás que la ONU considera fiables.

