Netanyahu afirma que Trump podría estar creando las condiciones para un acuerdo con Irán

JERUSALÉN, 12 feb (Reuters) - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el jueves que espera que el presidente estadounidense, Donald Trump, estuviera creando las condiciones para alcanzar un acuerdo con Irán que evite la acción militar

Netanyahu, que se reunió con Trump para mantener conversaciones en Washington el miércoles, dijo que había expresado su "escepticismo general" y que, si se llegaba a un acuerdo, "debería incluir los elementos que son muy importantes para Israel"

Entre ellos se incluyen el cese del programa nuclear de Irán, la limitación de sus misiles balísticos y de sus grupos asociados, añadió

La reunión del miércoles fue la séptima entre Trump y Netanyahu desde que el republicano volvió a ocupar el cargo el año pasado

Netanyahu, cuya visita fue más discreta de lo habitual y cerrada a la prensa, buscaba influir en la próxima ronda de conversaciones de Estados Unidos con Irán tras las negociaciones nucleares celebradas el viernes en Omán

Los líderes hablaron a puerta cerrada durante más de dos horas y media en lo que Trump describió como una "reunión muy buena". Sin embargo, el presidente estadounidense afirmó que no se tomaron decisiones importantes y no llegó a aceptar públicamente las peticiones de Netanyahu

"Tenemos una relación muy estrecha, muy genuina y muy abierta", dijo Netanyahu, señalando que las conversaciones se centraron en varios temas, pero principalmente en las negociaciones con Irán, y que Trump quería "escuchar mi opinión"

"El presidente cree que los iraníes ya han aprendido con quién están tratando", afirmó. "Creo que las condiciones que está creando, junto con el hecho de que seguramente entienden que la última vez cometieron un error al no llegar a un acuerdo, pueden crear las circunstancias para lograr un buen acuerdo"

