Netanyahu afirma que un Estado palestino pondría en peligro la existencia de Israel

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo el domingo que la creación de un Estado palestino pondría en peligro la supervivencia de Israel y aseguró que se opondrá a los esfuerzos en este sentido en la Asamblea General de Naciones Unidas.

"También tendremos que luchar, tanto en la ONU como en todos los demás ámbitos, contra la falsa propaganda dirigida hacia nosotros y contra los llamados para la creación de un Estado palestino, que pondría en peligro nuestra existencia y serviría como un absurdo premio al terrorismo", dijo Netanyahu a su gabinete.

"La comunidad internacional nos escuchará sobre este asunto en los próximos días", añadió, antes del inicio esta semana de la Asamblea General de la ONU.

jd/smw/pc/pb