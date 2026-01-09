Netanyahu afirma querer prescindir de la ayuda militar de EEUU en diez años

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que desea que su país prescinda de la ayuda militar estadounidense en un plazo de diez años, durante una entrevista publicada este viernes.

Washington aprobó la venta de decenas de millones de US$ en equipos militares para ayudar a Israel en su guerra contra el movimiento islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza, y ambos países guardan estrechos lazos de colaboración en el área de defensa desde hace décadas.

"Durante mi visita al presidente [Donald] Trump, le dije que apreciamos profundamente la ayuda militar que Estados Unidos nos ha brindado a lo largo de los años", dijo Netanyahu a la revista The Economist.

"Pero nosotros también hemos alcanzado nuestra madurez, hemos desarrollado unas capacidades extraordinarias y nuestra economía alcanzará pronto, en cuestión de una década, el billón de US$", agregó.

"Así que deseo reducir progresivamente la ayuda militar en los próximos años".

Israel recibe alrededor de 3800 millones de US$ en ayuda financiera anual de Estados Unidos para la compra de armamento, en virtud de un acuerdo firmado en 2016, que entró en vigor en 2019 y que es válido hasta 2028.

Según el Council on Foreign Relations, Israel ha recibido más de 300.000 millones de US$ en ayuda militar y económica desde su fundación, en 1948, ajustado por inflación.

En mayo, cuando las relaciones entre Netanyahu y el presidente Trump parecían tensas, el primer ministro israelí sugirió que Israel eventualmente tendría que "desacostumbrarse" a la ayuda militar estadounidense, sin ofrecer más explicaciones.

En un controvertido discurso en septiembre, Netanyahu también afirmó que Israel se estaba volviendo cada vez más aislado y debía adoptar un enfoque de "super-Esparta".

Tras la reacción negativa que tuvo ese comentario, el dirigente israelí afirmó que se refería a la industria de defensa y que el país debía volverse más autosuficiente para evitar eventuales problemas de suministro.