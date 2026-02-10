Netanyahu, antes de viaje a Washington, pide a Trump exigir más a Irán

TEL AVIV, Israel (AP) — El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se dirige a Washington el martes para alentar al presidente Donald Trump a ampliar el alcance de las conversaciones nucleares con Irán, que se reanudaron la semana pasada en medio de un despliegue militar estadounidense

Israel ha pedido durante mucho tiempo que Irán cese todo enriquecimiento de uranio, reduzca su programa de misiles balísticos y corte lazos con grupos armados en toda la región. Irán siempre ha rechazado esas demandas, diciendo que solo aceptaría algunos límites en su programa nuclear a cambio de un alivio de sanciones

No está claro si la sangrienta represión de Irán contra las protestas masivas el mes pasado, o el despliegue militar estadounidense, ha hecho más flexibles a los líderes iraníes o si Trump está interesado en ampliar las ya difíciles negociaciones

Netanyahu, quien estará en Washington hasta el miércoles, ha pasado su carrera política impulsando una acción más fuerte de Estados Unidos hacia Irán. Esos esfuerzos tuvieron éxito el año pasado cuando Estados Unidos se unió a Israel en 12 días de ataques a sitios militares y nucleares de Irán, y es probable que la posibilidad de una acción militar adicional contra Irán surja en las discusiones de esta semana

Días de decisiones

La visita de Netanyahu se produce solo dos semanas después de que el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Trump y asesor para Oriente Medio, se reunieran con el primer ministro en Jerusalén. Los enviados estadounidenses mantuvieron conversaciones indirectas en Omán con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán el viernes

"El primer ministro cree que cualquier negociación debe incluir la limitación de misiles balísticos y el fin del apoyo al eje iraní", declaró la oficina de Netanyahu el fin de semana refiriéndose a grupos respaldados por Irán como el Hamás palestino y el Hezbollah libanés

Años de conversaciones nucleares han logrado poco progreso desde que Trump, con apoyo israelí, desechó un acuerdo de 2015 con Irán. Irán ha mostrado poca disposición a abordar los otros temas, incluso después de sufrir repetidos reveses. Pero la reunión con Trump le da a Netanyahu la oportunidad de dar forma al proceso y también puede fortalecer su posición en casa

"Claramente estos son días en que se están tomando decisiones, Estados Unidos está a punto de completar su despliegue militar y está tratando de agotar la posibilidad de negociaciones", indicó Yohanan Plesner, jefe del Instituto de Democracia de Israel, un grupo de expertos con sede en Jerusalén

"Si quieres influir en el proceso, solo se puede hacer tanto a través de Zoom", añadió

Israel teme un acuerdo limitado

Trump amenazó con un ataque militar contra Irán el mes pasado por las muertes de manifestantes y la posibilidad de ejecuciones masivas, moviendo una serie de activos militares a la región. Miles de iraníes perecieron y decenas de miles fueron detenidos mientras las autoridades iraníes aplastaban las protestas

A medida que las protestas se apaciguaron, Trump cambió su enfoque al programa nuclear de Irán, que Estados Unidos, Israel y otros sospechan tiene como objetivo eventualmente desarrollar armas. Irán insiste en que su programa es completamente pacífico y dice que tiene derecho a enriquecer uranio con fines civiles

Sima Shine, experta en Irán anteriormente con la agencia israelí Mossad y ahora analista en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel, explicó que Israel teme que Estados Unidos pueda llegar a un acuerdo limitado con Irán en el que detendría temporalmente el enriquecimiento de uranio

Un acuerdo en el que Irán detenga el enriquecimiento durante varios años permitiría a Trump declarar victoria. Pero Israel cree que cualquier acuerdo que no termine con el programa nuclear de Irán y reduzca su arsenal de misiles balísticos eventualmente obligará a Israel a atacar de nuevo, dijo

Irán podría no ser capaz de enriquecer uranio después de los ataques del año pasado, haciendo que la idea de una moratoria temporal sea más atractiva

Algunos miembros del gabinete de Netanyahu han señalado que la acción unilateral sigue sobre la mesa para Israel incluso si se alcanza un acuerdo que Trump considera una victoria, con el ministro de Energía Eli Cohen diciendo a la Radio del Ejército el martes que Israel ve los misiles balísticos iraníes como una grave amenaza y "se reserva la opción de actuar" si un acuerdo no satisface sus necesidades de seguridad

En noviembre, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, señaló que Irán ya no estaba enriqueciendo uranio debido a los daños causados por los bombardeos del año pasado. Los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel mataron a casi 1.000 personas en Irán, mientras que las andanadas de misiles iraníes mataron a casi 40 en Israel

No está claro cuánto daño sufrió el programa nuclear de Irán. Los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica no han podido visitar los sitios bombardeados. Las imágenes satelitales muestran actividad en dos de ellos

Netanyahu enfrenta elecciones este año

Netanyahu, quien enfrenta elecciones más adelante este año, ha promocionado durante mucho tiempo sus estrechos lazos con líderes mundiales, particularmente Trump, a quien ha elogiado como el mejor amigo que Israel ha tenido en la Casa Blanca. La reunión de esta semana permite a Netanyahu mostrar a los israelíes su protagonismo en las conversaciones con Irán

"El tema de las relaciones entre Netanyahu y Trump será el tema de la campaña, y él está diciendo, 'Solo yo puedo hacer esto, solo yo'", sostuvo Shine

Netanyahu es el primer ministro con más años de servicio en Israel, habiendo ocupado el cargo durante un total de más de 18 años. Su gobierno, el más nacionalista y religioso en la historia de Israel, previsiblemente sobrevivirá hasta las elecciones en octubre, o cerca de ellas

Netanyahu iba a ir a Washington la próxima semana para el lanzamiento el 19 de febrero de la Junta de Paz de Trump, una iniciativa que inicialmente se enmarcó como un mecanismo para reconstruir Gaza después de la guerra Israel-Hamás, pero que ha asumido un mandato más amplio de resolver crisis globales

Netanyahu acordó unirse a la iniciativa pero es cauteloso porque incluye a Turquía y Qatar, países que no quiere que tengan presencia en Gaza después de la guerra debido a sus relaciones con Hamás

Adelantar la visita podría proporcionar una "solución elegante" que permita a Netanyahu omitir el lanzamiento sin ofender a Trump, dijo Plesner. La oficina de Netanyahu declinó hacer comentarios

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa