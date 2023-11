El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que Israel tendrá la responsabilidad de la seguridad en la Franja de Gaza por un periodo "indefinido" una vez hayan acabado con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Creo que Israel tendrá, durante un período indefinido, la responsabilidad general de la seguridad, porque hemos visto lo que ocurre cuando no la tenemos. Cuando no tenemos esa responsabilidad de seguridad, lo que tenemos es la erupción del terror de Hamás a una escala que no podíamos imaginar", ha declarado Netanyahu durante una entrevista con la cadena estadounidense ABC News.

Estas declaraciones del primer ministro israelí se han producido a pesar de que el Gobierno estadounidense a asegurado en numerosas ocasiones que no apoyarán una ocupación de la Franja de Gaza.

Respecto al establecimiento de pausas humanitarias en el enclave, posibilidad que ha discutido con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el mandatario israelí ha aseverado que no se producirán hasta que Hamás se disponga a liberar a todos los rehenes, que las autoridades israelíes cifran en torno a los 240.

"No habrá alto el fuego general en Gaza sin la liberación de nuestros rehenes (...) Creo que obstaculizaría el esfuerzo bélico. Dificultará nuestro esfuerzo por sacar a nuestros rehenes porque lo único que funciona con estos criminales de Hamás es la presión militar que estamos ejerciendo", ha manifestado Netanyahu.

Además, ha asegurado que solo "habrá un alto el fuego" con el fin de lograr la liberación y evacuación de todos los rehenes capturados por la milicia palestina.

Las autoridades de la Franja han cifrado en más de 10.000 los palestinos muertos, entre ellos 4.800 niños, por los ataques del Ejército de Israel; en Cisjordania ya son más de 150 los fallecidos.

Los ataques de Israel son una respuesta a la incursión del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del pasado 7 de octubre contra el sur del país, que se saldó con más de 1.400 israelíes muertos y con 240 capturados como rehenes por la milicia palestina.