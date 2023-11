El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este lunes que la destrucción del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) por parte de Israel traerá a la población de la Franja de Gaza "un verdadero futuro" de "promesas y esperanzas".

Netanyahu ha explicado durante un encuentro con diplomáticos extranjeros en Jerusalén que la guerra de Israel contra Hamás "no es una batalla local". "Si Oriente Próximo cae en el eje del terror, Europa será la siguiente", ha dicho, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Asimismo, ha aseverado que se trata de "una batalla mayor entre la civilización y la barbarie". "El eje del terror está liderado por Irán. Incluye a Hezbolá (partido-milicia chií libanés), a Hamás, a los huthis y a sus otros esbirros", ha agregado.

En este sentido, ha indicado que el conocido como 'Eje de la Resistencia' -- alianza formada por los socios de Irán-- quiere devolver tanto a Oriente Próximo como al mundo "a una edad oscura". "Buscan torpedear y descarrilar cualquier progreso hacia la paz", ha zanjado.

Más de 10.000 personas han fallecido en la Franja de Gaza desde que las Fuerzas de Defensa de Israel iniciaron su campaña de ataques para responder a los atentados perpetrados por Hamás, según el Ministerio de Sanidad gazatí, que tiene registrada ya la muerte de más de 4.100 niños.

Las autoridades palestinas también han elevado a 155 los palestinos muertos en Cisjordania y Jerusalén Este por disparos de las fuerzas israelíes y ataques por parte de colonos desde el 7 de octubre, fecha en la que Hamás llevó a cabo unos ataques contra Israel que dejaron cerca de 1.400 muertos y más de 240 secuestrados.