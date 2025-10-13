Netanyahu asistirá a la cumbre en Egipto para la firma del acuerdo de paz
MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acudirá finalmente a la cumbre organizada en Sharm el Sheij (Egipto) para simbolizar el acuerdo de paz entre Israel y Hamás y que se ha traducido este lunes en la liberación de los últimos 20 rehenes vivos que aún seguían en manos del grupo palestino.
Un portavoz de la Presidencia egipcia ha confirmado la asistencia de Netanyahu, según el diario estatal 'Al Ahram'. El acto estará encabezado en calidad de anfitrión por el presidente Abdelfatá al Sisi y a él acudirán más de una veintena de líderes internacionales, entre ellos el estadounidense Donald Trump y el español Pedro Sánchez.
La cumbre representa la entrada en vigor del plan de paz propuesto por Trump y que, tras un alto el fuego, ha facilitado el inicio de un canje de rehenes por presos palestinos. Hamás debe aún entregar los restos mortales de 28 secuestrados para completar su parte, mientras que del lado israelí han comenzado ya las excarcelaciones de presos.
