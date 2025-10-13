Netanyahu asistirá a la cumbre sobre la guerra de Gaza en Egipto

13 oct (Reuters) -

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asistirá el lunes a la cumbre sobre el fin de la guerra de Gaza que se celebrará en el balneario egipcio de Sharm, en el mar Rojo, informó un portavoz de la presidencia egipcia.

"Tanto el presidente palestino, Mahmud Abás, como el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, participarán en la cumbre de paz para solidificar el acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza y reafirmar su compromiso con el mismo", dijo el portavoz.

El portavoz también dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Netanyahu mantuvieron una llamada telefónica con el presidente egipcio, Abdulfatah al-Sisi, mientras estaban en Israel el lunes. (Información de Mohamed Hendawy, Jana Chokeir y Ahmed Elimam; edición de Alison Williams; editado en español por Patrycja Dobrowolska)