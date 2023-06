Netanyahu avisa a los colonos que no se establezcan en territorios sin la aprobación del Gobierno israelí

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha lanzado este domingo un aviso a los colonos israelíes que, durante los últimos días, han protagonizado numerosos incidentes en sus intentos para establecerse en territorio ocupado palestino sin el permiso de las autoridades israelíes.

Netanayhu se ha referido a sucesos como la incursión protagonizada el miércoles por unos 200 colonos contra la ciudad de Turmus Aya, y que se saldó con la muerte de un palestino. Los colonos se han justificado argumentando que este avance tuvo lugar como medida de protección tras la muerte de cuatro israelíes en un ataque ejecutado en los alrededores del asentamiento de Eli.

En respuesta, Netanyahu ha recalcado este domingo que "la respuesta adecuada contra el terrorismo pasa por la lucha contra los terroristas y por un esfuerzo para profundizar nuestras raíces de acuerdo con los planes de construcción que hemos aprobado; con énfasis en la palabra 'aprobado'".

El primer ministro ha avisado que cualquier llamamiento para "apropiarse ilegalmente de la tierra resulta inaceptable" al "violar la ley y el orden en Cisjordania", en una velada respuesta al ministro de Seguridad Nacional y ultranacionalista declarado, Itamar Ben Gvir, quien ha pedido a los colonos que "tomen las colinas" para defenderse del terrorismo.

"Nuestro gobierno", ha remachado Netanyahu, "no solo no respalda estos actos, sino que actuará con decisión contra ellos", según declaraciones recogidas por el 'Times of Israel'.

