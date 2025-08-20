Netanyahu califica de “débil” a Albanese de Australia por reconocer al Estado palestino

MELBOURNE, Australia (AP) — El primer ministro australiano Anthony Albanese desestimó el miércoles las acusaciones de su homólogo israelí Benjamin Netanyahu quien afirmó que el líder australiano es un "político débil que ha traicionado a Israel" al reconocer un Estado palestino.

La extraordinaria reprimenda pública de Netanyahu se produjo después de un anuncio de Albanese el 11 de agosto en el que declaró que el reconocimiento de su gobierno de un Estado palestino se formalizará en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre. El anuncio fue seguido por cancelaciones recíprocas de visas australianas e israelíes.

"La historia recordará a Albanese por lo que es: un político débil que traicionó a Israel y abandonó a los judíos de Australia", publicó Netanyahu en las redes sociales el martes.

Albanese respondió de manera contundente el miércoles: "Trato a los líderes de otros países con respeto. Me relaciono con ellos de manera diplomática".

"No me tomo estas cosas de manera personal", dijo Albanese. "Cada vez hay más preocupación global y preocupación global porque la gente quiere ver el fin del ciclo de violencia que hemos visto durante demasiado tiempo. Eso es lo que los australianos también quieren ver".

El ministro del Interior de Australia Tony Burke avivó aún más la ira de Israel el lunes al cancelar la visa del legislador israelí de extrema derecha Simcha Rothman miembro de la coalición de Netanyahu quien planeaba una gira de conferencias en Australia.

Rothman es miembro del partido Sionismo Religioso que apoya la continuación de la guerra la reubicación masiva de palestinos a través de lo que describe como migración voluntaria y el restablecimiento de asentamientos judíos en Gaza.

Burke acusó el miércoles a Netanyahu de "arremeter" contra Australia como había hecho contra Reino Unido Canadá Francia Irlanda Noruega y España por el reconocimiento de un Estado palestino. Burke negó que Albanese fuera débil.

"La fortaleza no se mide por cuántas personas puedes hacer explotar o cuántos niños puedes dejar con hambre", dijo Burke a la Australian Broadcasting Corp.

El ministro israelí de Exteriores Gideon Saar tomó represalias el lunes por el trato a Rothman al revocar las visas de representantes australianos ante la Autoridad Palestina.

Saar también dio instrucciones a la embajada de Israel en Australia de "examinar cuidadosamente" cualquier solicitud oficial de visa de Australia a Israel.

La ministra australiana de Exteriores, Penny Wong, respondió acusando al gobierno de Netanyahu de aislar a Israel.

Alex Ryvchin, codirector ejecutivo del Consejo Ejecutivo de Judíos Australianos, el principal grupo de defensa del país, dijo que la comunidad judía estaba "profundamente perturbada y preocupada por el estado de las relaciones, que se está deteriorando rápidamente" entre los dos países.

Los judíos australianos no se sentían "abandonados" por el gobierno de Albanese, dijo Ryvchin, rechazando la acusación de Netanyahu.

"Cuando los aliados hablan, deben hablar de manera franca, robusta, pero también de manera digna, y creo que lanzar tuits que contienen elementos de abuso hacia ellos", dijo Ryvchin. "No creo que esa sea la manera de operar".

Australia es un país cada vez más multicultural donde más de la mitad de la población nació en el extranjero o tiene al menos un padre extranjero.

Existe una preocupación comunitaria generalizada por la guerra entre Israel y Hamás, que reflejan decenas de miles de manifestantes propalestinos que marcharon sobre el puente del Puerto de Sydney a principios de este mes.

El antisemitismo ha alcanzado niveles sin precedentes en toda Australia, algo que el gobierno reconoció el año pasado al nombrar al primer enviado especial del país para Combatir el Antisemitismo, la abogada de Sydney Jillian Segal.

El partido de oposición conservador de Australia ha prometido revertir el reconocimiento de Palestina como estado por parte de Australia si gana las próximas elecciones, que están programadas para 2028.

El empeoramiento de la relación bilateral con Israel se estaba extendiendo a la relación de Australia con Estados Unidos, un aliado importante que no reconoce un estado palestino, dijo la líder de la oposición Sussan Ley.

"El primer ministro necesita explicar cómo va a lograr que esta relación (con Israel), que ha gestionado tan mal, vuelva a encarrilarse", dijo Ley a los periodistas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.