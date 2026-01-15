Netanyahu califica la próxima fase del alto al fuego como mayormente simbólica

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu presentó el anuncio de que el alto el fuego en Gaza avanzaría a su segunda fase como algo mayormente simbólico, lo que generó preguntas sobre cómo se llevarán a cabo sus elementos más difíciles.

Netanyahu, al hablar el miércoles por la noche con los padres del último rehén israelí cuyos restos aún están en Gaza, dijo que el comité de gobierno de palestinos anunciado como parte de la segunda fase era meramente un "movimiento declarativo", en lugar del signo de progreso descrito por el enviado estadounidense Steve Witkoff.

Los padres del policía israelí Ran Gvili habían presionado anteriormente a Netanyahu para que no avanzara con la segunda fase hasta que los restos de su hijo fueran devueltos, lo cual, según el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos de Israel, el primer ministro había prometido el miércoles.

Al anunciarse el plan, Netanyahu dijo a los padres de Gvili que su regreso seguía siendo una prioridad principal.

El anuncio de la segunda fase del alto el fuego marcó un paso significativo hacia adelante, pero dejó muchas preguntas sin respuesta.

Estas incluyen la composición de un propuesto comité de gobierno apolítico de expertos palestinos y un "Consejo de Paz" internacional. También incluyen el momento del despliegue de fuerzas internacionales y la reapertura del cruce fronterizo de Rafah en el sur de Gaza, así como detalles concretos sobre el desarme de Hamás y la reconstrucción de Gaza.

Progreso anunciado pero las dificultades persisten

Los palestinos en Gaza que hablaron con The Associated Press cuestionaron qué cambiaría realmente en el terreno al pasar a la fase dos, señalando el derramamiento de sangre continuo y los desafíos para asegurar necesidades básicas.

Más de 450 personas han muerto desde que Israel y Hamás acordaron detener los combates en octubre, declaró el jueves el Ministerio de Salud de Gaza.

Esas bajas, que Unicef dijo incluyen más de 100 niños, están entre los 71.441 palestinos muertos desde el inicio de la ofensiva de Israel, según el ministerio, que no especifica cuántos eran combatientes o civiles.

El ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamás y está compuesto por profesionales médicos. La ONU y expertos independientes lo consideran la fuente más confiable sobre bajas de guerra. Israel disputa sus cifras pero no ha proporcionado las suyas propias.

"Vemos en el terreno que la guerra no ha parado, el derramamiento de sangre no ha parado, y nuestro sufrimiento en las tiendas no ha terminado. Cada día hay sufrimiento en las tiendas, en la lluvia y el sol, del sol a la lluvia a la muerte", indicó Samed Abu Rawagh, un hombre desplazado al sur de Gaza desde Jabaliya.

Hamza Abu Shahab, un hombre del este de Jan Yunis en el sur de Gaza, señaló que estaba esperando cambios tangibles, como un acceso más fácil a alimentos, combustible y atención médica, en lugar de promesas.

"Nos alegramos con esta noticia, pero pedimos a Dios que no sean solo palabras vacías", dijo a la AP en Khan Younis. "Necesitamos que esta noticia sea real, porque en la segunda fase podremos regresar a nuestros hogares y nuestras áreas... Dios quiera, no serán solo promesas vacías."

La población de Gaza, de más de dos millones de personas, ha luchado por mantener a raya el clima frío y las tormentas mientras enfrenta escasez de ayuda humanitaria y una falta de viviendas temporales más sustanciales, que son muy necesarias durante los meses de invierno.

Este es el tercer invierno desde que la guerra entre Israel y Hamás comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando palestinos armados irrumpieron en el sur de Israel y mataron a alrededor de 1200 personas y secuestraron a 251 más.

Desafíos por delante

La segunda fase de la tregua enfrentará cuestiones más espinosas que la primera, incluyendo el desarme de Hamás y la transición a una nueva estructura de gobierno después de casi dos décadas de gobierno del grupo en la franja.

Las Naciones Unidas han estimado que la reconstrucción costará más de US$50.000 millones. Se espera que este proceso tome años y hasta ahora se ha prometido poco dinero.

Hamás ha dicho que disolverá su gobierno existente para dar paso al comité anunciado como parte de la segunda fase. Pero no ha dejado claro qué sucederá con su brazo militar o con los numerosos funcionarios civiles y la policía civil afiliados a Hamás.

Israel ha insistido en que Hamás debe deponer las armas, mientras que los líderes del grupo han rechazado los llamados a rendirse a pesar de dos años de guerra, diciendo que los palestinos tienen "el derecho a resistir".

Metz reportó desde Jerusalén.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.