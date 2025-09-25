Netanyahu carga contra líderes que reconocieron un Estado palestino antes de viajar a EE.UU.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, denunció el jueves a los líderes que han reconocido a Palestina como Estado antes de su viaje a Nueva York, donde se reunirá con Donald Trump y dará un discurso el viernes ante la Asamblea General de la ONU.

"En la Asamblea General diré nuestra verdad: la verdad de los ciudadanos de Israel, la verdad de los soldados, la verdad de nuestra nación", dijo Netanyahu en el aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, antes de su partida, según un comunicado de su oficina.

"Condenaré a aquellos líderes que, en lugar de condenar a los asesinos, violadores y quemadores de niños, quieren darles un Estado en el corazón de Israel", añadió refiriéndose al movimiento islamista palestino Hamás y su ataque sorpresa del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la actual guerra en Gaza.

Netanyahu, quien desde noviembre de 2024 es objetivo de una orden de detención de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza, reiteró que la creación de un Estado palestino "no sucederá".

El lunes, Francia presidió una cumbre especial al margen de la Asamblea General, en la que varios gobiernos occidentales reconocieron a Palestina como Estado, con el argumento de dar una posibilidad a la paz después de casi dos años de guerra en Gaza. Además de Francia, dieron el paso Reino Unido, Canadá, Australia, Portugal y Bélgica.

El primer ministro israelí también tiene previsto durante su viaje reunirse por cuarta vez con el presidente estadounidense Donald Trump.

"Hablaré con él de las grandes oportunidades que nos han traído nuestras victorias, así como de nuestra necesidad de cumplir los objetivos de la guerra: traer de vuelta a todos nuestros rehenes, derrotar a Hamás y ampliar el círculo de paz que se ha abierto para nosotros", declaró.

En las últimas semanas, el ejército israelí está llevando una gran ofensiva en Ciudad de Gaza, el mayor centro urbano del territorio palestino, que obligó a cientos de miles de personas a huir hacia el sur de la Franja.

acc/jd/pc/avl