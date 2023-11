El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha comparado al líder de Hamás en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, con el dictador nazi, Adolf Hitler, y con los últimos días que pasó "en su búnker".

"Ambos merecían morir", ha afirmado Netanyahu del dirigente del grupo islamista palestino. "No le importa su nación y actúa como un pequeño Hitler en su búnker", ha apuntado, según recoge el diario israelí 'The Tiems of Israel'.

"Le importa tanto su pueblo como una mota de polvo", ha resaltado Netanyahu.

El mandatario israelí ha visitado una base de las Fuerzas Aéreas y ha reiterado que Israel no aceptará un alto el fuego en Gaza hasta que todos los rehenes sean liberados.

"Quitad la palabra (alto el fuego) del diccionario. Se lo decimos tanto a nuestros enemigos como a nuestros amigos. Vamos a seguir hasta derrotarlos. No tenemos alternativa", ha argumentado.

Netanyahu se ha referido también al conflicto político abierto por la polémica reforma judicial que impulsa su Gobierno, ahora en pausa, y las protestas de reservistas que rechazaron prestar servicio.

"Nuestros enemigos nos juzgaron mal. Creían que cuando llegara el día crucial los soldados no se presentarían. Hemos demostrado juntos y ahora que estamos luchando hombro con hombro", ha resaltado.