Netanyahu considera "moral y justa" la operación del Ejército de Israel sobre la Franja de Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha considerado este domingo como "justos y morales" los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sobre la Franja de Gaza y ha manifestado su intención de continuar respondiendo "enérgicamente" a los lanzamientos de cohetes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) sobre Israel.

En una declaración televisada, Netanyahu ha considerado que la escala de tensión entre palestinos e israelíes ha comenzado cuando Hamas disparó cohetes contra Jerusalén este lunes por la noche en "un ataque totalmente no provocado", según recoge 'The Times of Israel'.

Según las FDI, Hamás ha disparado más de 2.300 cohetes contra Israel en esta semana y para Netanyahu "ningún país toleraría esto". "Israel ha respondido enérgicamente a estos ataques y seguirá respondiendo enérgicamente", ha expresado así como que todavía quedan "unos días de lucha".

En referencia a los altercados vividos en distintos puntos de Israel, el primer ministro considera que "el estado judío no tolerará los pogromos contra nuestros ciudadanos". "No permitiremos que nuestros ciudadanos judíos sean linchados o que vivan con el miedo de las bandas árabes asesinas", ha añadido así como ha advertido de que "quien actúe como terrorista será castigado como terrorista".

Asimismo, ha considera que no permitirá "que los judíos tomen la ley en sus propias manos y ataquen a árabes inocentes, o linchen a un árabe inocente", según recoge 'The Jerusalem Post'.

Por otro lado, Netanyahu ha hecho referencia a la destrucción este sábado de las oficinas de varios medios de información internacionales en la Franja de Gaza y ha dicho que estos edificios están siendo utilizados por Hamás y otras organizaciones terroristas.

Por último, para el primer ministro israelí, "Israel podrá hacer frente a estas amenazas desde el exterior y estas amenazas desde el interior", ha concluido.

Las autoridades sanitarias de Gaza han informado de que al menos 150 personas han muerto y más de un millar han resultado heridas desde el inicio de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza el pasado lunes mientras que al menos diez israelíes han fallecido como consecuencia del lanzamiento de cohetes de las milicias palestinas en Gaza.

