Netanyahu convoca a su gabinete para abordar la "grave situación" en Cisjordania tras los ataques de colonos

MADRID, 17 nov. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este lunes que ha decidido convocar a su gabinete para abordar la "grave situación" en Cisjordania tras los ataques de colonos, que han aumentado exponencialmente en los últimos meses.

"Me ocuparé personalmente de este asunto y convocaré a los ministros pertinentes lo antes posible para abordar esta grave situación", reza un comunicado de la oficina del jefe de Gobierno israelí.

Netanyahu ha dicho que "los violentos disturbios y el intento de un pequeño grupo extremista, que no representa a los habitantes de Judea y Samaria —nombre bíblico de Cisjordania—, de tomarse la justicia por su mano" son unos hechos "de suma gravedad".

"Exhorto a las fuerzas de seguridad a que actúen contra los alborotadores con todo el peso de la ley. Respaldo a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y a las fuerzas de seguridad, que seguirán actuando con resolución y valentía para mantener el orden", ha agregado.

Las operaciones del Ejército de Israel y los ataques de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este han dejado más de 1.000 palestinos muertos desde que este tipo de acciones se hayan incrementado desde el 7 de octubre de 2023, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios.

Según los datos de Naciones Unidas, en 2024 se registró la muerte de cerca de 500 palestinos, mientras que en lo que llevamos de año han notificado el fallecimiento de más de 210 personas en el contexto de la ocupación y el conflicto.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha constatado más de 260 ataques de colonos israelíes en Cisjordania durante octubre de 2025, en lo que se trata de un récord mensual desde el comienzo de los registros de este departamento de la ONU, allá por 2006.