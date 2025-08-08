Netanyahu, “decepcionado”, dice que suspensión de exportación de armas alemanas “recompensa” a Hamás
<p>El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu dijo sentirse "decepcionado" por las medidas...
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo sentirse "decepcionado" por las medidas alemanas contra su país, tras el anuncio de Berlín de suspender la exportación de armas para su uso en Gaza en reacción al plan israelí para controlar Ciudad de Gaza, según un comunicado publicado el viernes.
Netanyahu llamó el viernes al jefe del gobierno alemán, Fiedrich Merz, "para expresarle su decepción". "En lugar de apoyar la guerra justa de Israel contra Hamás, que llevó a cabo el ataque más horrible contra el pueblo judío desde el Holocausto, Alemania recompensa el terrorismo de Hamás con un embargo de armas a Israel", según el texto.
