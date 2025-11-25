Netanyahu denuncia una "violación" del acuerdo en Gaza por el "retraso" en la entrega del cuerpo de un rehén

MADRID, 25 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, denunció este martes una "violación" del acuerdo alcanzado en octubre con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) por los "retrasos" a la hora de entregar los restos de un rehén localizados el lunes por Yihad Islámica en la Franja de Gaza.

"A la vista del anuncio de Yihad Islámica sobre la ubicación de restos vinculados con un rehén fallecido, Israel considera grave el retraso en su traslado inmediato a sus manos", ha afirmado la oficina de Netanyahu a través de un comunicado.

"Esto constituye una nueva violación del acuerdo. Israel reclama el retorno inmediato de los tres rehenes muertos que siguen retenidos en la Franja de Gaza", ha zanjado, en referencia a los cuerpos de los israelíes Dror Or y Ran Gvirli, y el del tailandés Sudthisak Rinthalak.

El brazo armado de Yihad Islámica, las Brigadas Al Quds, anunciaron el lunes el hallazgo de los restos de uno de los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien hasta el momento no ha habido detalles sobre cuándo será entregado a Israel, con la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Hace ya casi dos semanas que las milicias palestinas entregaron al CICR el cuerpo del último rehén en el marco del acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para Gaza, que incluyó un alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre y la liberación de los 20 rehenes que seguían con vida y la entrega de 28 de los rehenes fallecidos.